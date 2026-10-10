Home > Calcio > Serie A, oggi riparte il campionato: probabili formazioni, orario e dove vedere Inter-Parma e le altre partite

In campo anche Genoa-Fiorentina e Napoli-Frosinone

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna protagonista con la sesta giornata del campionato 2026/2027. Si riparte con un sabato ricco di appuntamenti, che vedrà scendere in campo Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli e Frosinone. Riflettori puntati soprattutto sui nerazzurri, attesi dal confronto casalingo con il Parma, mentre la squadra di Antonio Conte chiuderà il programma della giornata. Ecco le probabili formazioni delle tre partite, con tutte le informazioni su orario, diretta tv e streaming.

Daniele De Rossi (Foto Gianni Santandrea/LaPresse)

Genoa-Fiorentina, probabili formazioni

Il Genoa apre il programma della giornata ospitando la Fiorentina. La squadra di Daniele De Rossi cerca una prestazione convincente davanti al proprio pubblico, mentre la formazione viola si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso in campionato.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traorè, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Pedro Gonçalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

Genoa-Fiorentina, orario e dove vederla in tv e streaming

Genoa-Fiorentina si gioca sabato 10 ottobre alle ore 15. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in diretta tv sia in streaming per gli abbonati.

Inter-Parma, probabili formazioni

Dopo la pausa per le nazionali, l’Inter torna in campo a San Siro contro il Parma. La squadra nerazzurra riprende il proprio cammino in campionato davanti ai suoi tifosi, con Cristian Chivu chiamato a gestire le energie dei giocatori rientrati dagli impegni internazionali. Dall’altra parte ci sarà il Parma, guidato da Alberto Gilardino.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Lontani, Romero. Allenatore: Gilardino.

Inter-Parma, orario e dove vederla in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Inter-Parma è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 18. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile in tv e in streaming per gli abbonati.

Massimiliano Allegri (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)

Napoli-Frosinone, probabili formazioni

Il programma del sabato si chiude con Napoli-Frosinone, in calendario in serata. La squadra azzurra vuole ripartire con un successo dopo la pausa per le nazionali, mentre il Frosinone cerca un altro risultato positivo in una trasferta impegnativa.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Lucca. Allenatore: Allegri.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. Allenatore: Alvini.

Napoli-Frosinone, orario e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Frosinone si gioca sabato 10 ottobre alle ore 20.45. A differenza delle prime due partite della giornata, la sfida sarà trasmessa su DAZN, ma anche su Sky, oltre che in streaming su NOW.