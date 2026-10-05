Nations League 2026, l’Italia cala il tris contro la Turchia

Quarta giornata della fase a gironi della Nations League 2026. Dopo il pareggio contro la Francia, l’Italia trova di nuovo la vittoria contro la Turchia, già sconfitta all’andata per 4-1. Gli Azzurri trionfano per 3-1 nella partita giocata allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Ad aprire le danze è Scamacca al 26′, seguito nel secondo tempo da Calafiori, che trova la rete al 64′, e da Pio Esposito, in gol all’87’. Per i turchi segna Simsir al 61′. Il risultato di questa sera e il parallelo successo della Francia, che ha travolto il Belgio per 4-1, permettono agli uomini di Roberto Mancini di risalire la classifica del Gruppo 1: gli Azzurri infatti scavalcano i Diavoli Rossi e si portano al secondo posto, subito dietro ai Bleus.

La quinta giornata di Nations League è in programma il prossimo 12 novembre e per l’Italia sarà una partita non meno decisiva delle altre: San Siro ospiterà il match di ritorno contro la Francia.

Mancini: “Italia brava a reagire dopo inizio sofferto, ce la giochiamo in Belgio”

“Nonostante i cambi c’era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a riprendere la partita, a creare occasioni e segnare”. Così Roberto Mancini commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro la Turchia a Bologna. “Era previsto perdere fluidità nel gioco con i tanti cambi, Romano può giocare anche mezzala ma ha bisogno di giocar queste partite per migliorare”, ha aggiunto il ct a proposito del centrocampo tutto nuovo e della prova positiva del giovane regista del Cagliari. Bilancio positivo per questo primo ciclo. “Ora dobbiamo continuare così, vediamo le partite di novembre. Probabilmente ce l’andremo a giocare in Belgio“, ha aggiunto Mancini.

“Abbiamo fatto delle cose buone e altre meno buone che dobbiamo aggiustare, ma nel complesso è stata un partita difficile che abbiamo aggiustato”, ha dichiarato successivamente Mancini a Sky Sport. “Questo è un buon gruppo, la base per arrivare ai risultati. Donnarumma è una sicurezza, è uno dei migliori al mondo in assoluto”, ha dichiarato Mancini, che infine si è soffermato sulla giornata di domani per il presidente Malagò: “Non so cosa potrà succedere, siamo fiduciosi e penso che le cose si potranno sistemare bene”.

Scamacca: “Felice per gol e vittoria, cerco sempre di essere pronto”

“Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Sapevamo che non era facile, la Turchia è una squadra tosta e aggressiva”, ha detto Gianluca Scamacca ai microfoni di RaiSport. “Abbiamo fatto un’ottima gara. Io penso sempre a farmi trovare pronto e ad aiutare la squadra dando il massimo”, ha aggiunto.