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lunedì 5 ottobre 2026

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Nations League 2026, l’Italia cala il tris contro la Turchia

Nations League 2026, l’Italia cala il tris contro la Turchia
Gianluca Scamacca durante un’azione di gioco contro la Turchia. (AP Photo/Antonio Calanni)
Redazione
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Gli Azzurri si impongono per 3-1 con le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito

Quarta giornata della fase a gironi della Nations League 2026. Dopo il pareggio contro la Francia, l’Italia trova di nuovo la vittoria contro la Turchia, già sconfitta all’andata per 4-1. Gli Azzurri trionfano per 3-1 nella partita giocata allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Ad aprire le danze è Scamacca al 26′, seguito nel secondo tempo da Calafiori, che trova la rete al 64′, e da Pio Esposito, in gol all’87’. Per i turchi segna Simsir al 61′. Il risultato di questa sera e il parallelo successo della Francia, che ha travolto il Belgio per 4-1, permettono agli uomini di Roberto Mancini di risalire la classifica del Gruppo 1: gli Azzurri infatti scavalcano i Diavoli Rossi e si portano al secondo posto, subito dietro ai Bleus.

La quinta giornata di Nations League è in programma il prossimo 12 novembre e per l’Italia sarà una partita non meno decisiva delle altre: San Siro ospiterà il match di ritorno contro la Francia.

Mancini: “Italia brava a reagire dopo inizio sofferto, ce la giochiamo in Belgio”

“Nonostante i cambi c’era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a riprendere la partita, a creare occasioni e segnare”. Così Roberto Mancini commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro la Turchia a Bologna. “Era previsto perdere fluidità nel gioco con i tanti cambi, Romano può giocare anche mezzala ma ha bisogno di giocar queste partite per migliorare”, ha aggiunto il ct a proposito del centrocampo tutto nuovo e della prova positiva del giovane regista del Cagliari. Bilancio positivo per questo primo ciclo. “Ora dobbiamo continuare così, vediamo le partite di novembre. Probabilmente ce l’andremo a giocare in Belgio“, ha aggiunto Mancini.

“Abbiamo fatto delle cose buone e altre meno buone che dobbiamo aggiustare, ma nel complesso è stata un partita difficile che abbiamo aggiustato”, ha dichiarato successivamente Mancini a Sky Sport. “Questo è un buon gruppo, la base per arrivare ai risultati. Donnarumma è una sicurezza, è uno dei migliori al mondo in assoluto”, ha dichiarato Mancini, che infine si è soffermato sulla giornata di domani per il presidente Malagò: “Non so cosa potrà succedere, siamo fiduciosi e penso che le cose si potranno sistemare bene”.

Scamacca: “Felice per gol e vittoria, cerco sempre di essere pronto”

Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Sapevamo che non era facile, la Turchia è una squadra tosta e aggressiva”, ha detto Gianluca Scamacca ai microfoni di RaiSport. “Abbiamo fatto un’ottima gara. Io penso sempre a farmi trovare pronto e ad aiutare la squadra dando il massimo”, ha aggiunto.

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