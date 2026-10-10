Figc, Malagò: “Prenderò una tessera con una società impegnata nel sociale”

Giovanni Malagò assicura che prenderà una tessera con una società impegnata nel sociale. L’ormai ex presidente della Figc è tornato sulla questione dopo che il Coni ha commissariato la Federcalcio e ha scelto lui stesso come commissario. La vicenda è nata perché quando Malagò si candidò al ruolo di presidente della Federazione, non era tra i tesserati della Figc. “Prenderò una tessera? Certo, con una società impegnata nel sociale. Stendiamo un velo pietoso su questa vicenda“, ha affermato in occasione dello Sport e Culture Festival di Mondovì, in provincia di Cuneo.

“Il mio sogno è proiettato al 2032: crescere, qualificarci agli Europei del 2028 in Inghilterra, qualificarci al Mondiale e completare il percorso agli Europei che giocheremo in casa”, ha aggiunto. “Ai miei cinque nipoti, un maschio e quattro femmine, tutti appassionati di calcio, vorrei riuscire a spiegare se sono più importante ora che sono commissario, rispetto al presidente. Ho visto l’imitazione di Crozza, mi ha fatto morire dal ridere…”.

Il commissario della Figc è poi tornato sulle sue Nazionali del cuore: “La prima, quella che nel 1968 vinse l’Europeo 2-0 con la Jugoslavia nella ripetizione della finale. Ho avuto la fortuna di essere a Madrid nel 1982 e a Berlino nel 2006, ricordi indelebili. Ci sono i presupposti per rivedere un’Italia del calcio competitiva anche alle Olimpiadi, me lo auguro”.