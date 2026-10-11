Attacco all'aeroporto di Riad, la rivendicazione degli Houthi

Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco di sabato all’aeroporto King Khalid di Riad, che ha causato 12 morti e almeno 300 feriti. In una dichiarazione, il portavoce Yahya Saree ha affermato che il gruppo yemenita ha condotto diverse operazioni contro lo scalo, “provocando l’interruzione del traffico aereo e la completa chiusura dell’aeroporto”. L’aeroporto è rimasto chiuso anche domenica. Tra gli altri obiettivi – spiega Al Jazeera – figuravano una stazione di servizio affiliata al colosso petrolifero statale saudita Aramco e una raffineria di petrolio nella Regione Orientale, nonché l’aeroporto King Fahd di Dammam.