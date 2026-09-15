Argentina, il 6 ottobre l’addio di Lionel Messi alla nazionale

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha inserito Lionel Messi nella rosa di 28 giocatori della nazionale per le prossime amichevoli nonostante il recente ritiro del calciatore dalla nazionale.

Il presidente dell’Afa, Claudio Tapia, ha detto che il 39enne ha accettato l’invito a giocare il 6 ottobre contro il Benin per una gara d’addio, anche se Messi non ha ancora confermato pubblicamente la partecipazione. L’Argentina affronterà anche Bolivia e Burkina Faso. La carriera internazionale di Messi è durata 21 anni e comprende la vittoria del Mondiale 2022.