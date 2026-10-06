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martedì 6 ottobre 2026

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Nazionale, Malagò: "Finalmente gli italiani sono felici per gli Azzurri"

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“La Nazionale? Finalmente qualcuno che ne parla“. Lo dice Giovanni Malagò, appena nominato commissario della Figc. “Io sono molto felice perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo – ha proseguito – Siamo proprio all’inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente altri momenti complicati, difficili, ma sembra che ci sia un grande e progressivo entusiasmo. Dopo quel primo tempo con il Belgio siamo secondi in classifica e guardiamo la Nations League con ottimismo. Poi con l’Under 21 qualificata per l’Europeo e con discrete possibilità anche di andare alle Olimpiadi: c’è un’atmosfera diversa”.

Lunedì sera “otto milioni di persone hanno seguito gli Azzurri in tv, ma soprattutto la cosa che mi ha impressionato è quel numero massiccio di quasi quattro milioni di italiani dopo la partita che hanno seguito tutti i commenti e credo che sia tanta roba”, ha proseguito Malagò. “Penso – ha concluso – che il merito sia di Mancini, dei ragazzi, del gruppo che si è creato, di Claudio Ranieri e ovviamente il mio abbraccio va a Silvio Baldini, con cui ho parlato più volte per quello che stiamo facendo”.