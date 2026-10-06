Nazionale, Malagò: "Finalmente gli italiani sono felici per gli Azzurri"

“La Nazionale? Finalmente qualcuno che ne parla“. Lo dice Giovanni Malagò, appena nominato commissario della Figc. “Io sono molto felice perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo – ha proseguito – Siamo proprio all’inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente altri momenti complicati, difficili, ma sembra che ci sia un grande e progressivo entusiasmo. Dopo quel primo tempo con il Belgio siamo secondi in classifica e guardiamo la Nations League con ottimismo. Poi con l’Under 21 qualificata per l’Europeo e con discrete possibilità anche di andare alle Olimpiadi: c’è un’atmosfera diversa”.

Lunedì sera “otto milioni di persone hanno seguito gli Azzurri in tv, ma soprattutto la cosa che mi ha impressionato è quel numero massiccio di quasi quattro milioni di italiani dopo la partita che hanno seguito tutti i commenti e credo che sia tanta roba”, ha proseguito Malagò. “Penso – ha concluso – che il merito sia di Mancini, dei ragazzi, del gruppo che si è creato, di Claudio Ranieri e ovviamente il mio abbraccio va a Silvio Baldini, con cui ho parlato più volte per quello che stiamo facendo”.