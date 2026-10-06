Figc, Buonfiglio sul commissariamento: "Con Malagò da sempre stesso punto di vista su rispetto regole"

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato a margine della conferenza stampa dopo che il Consiglio nazionale ha ratificato il commissariamento della Figc con Giovanni Malagò commissario: “Con Giovanni è una vita vediamo le cose con punti di vista diversi. Su questo invece abbiamo lo stesso punto di vista , perché anche da sempre ha voluto che si rispettassero le regole. È per quello che mi sono permesso di dire che Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. E per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio”.

“Qualcosa che non rifarei? Non io – ha proseguito Buonfiglio – Mi sarei augurato che qualcun altro non facesse queste cose che hanno prodotto solamente preoccupazione nel mondo sportivo”. Infine sulla posizione delle componenti del calcio: “Capisco che la Lega di Serie A svolga un ruolo fondamentale da un punto di vista sia di spettacolo, che di squadre, che di attenzione mediatica. Però non capisco questa sua ricerca di evidenziare la sua forza, perché fa parte anche loro del mondo sportivo della Federazione e di conseguenza fa parte del Coni”.