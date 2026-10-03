Nations League, Bastoni e Donnarumma salvano l’Italia: 1-1 con la Francia

Una bella Italia strappa un prezioso 1-1 in casa della Francia, nella terza giornata della Nations League. Tutte nella ripresa le reti: padroni di casa in vantaggio con una pennellata mancina di Olise al 55’, il pareggio di Bastoni al 68’. Per il difensore dell’Inter è il secondo gol consecutivo in azzurro.

Protagonista assoluto della gara Donnarumma, autore almeno di cinque parate da autentico fuoriclasse che hanno blindato la porta dell’Italia. Una prestazione comunque positiva quella degli Azzurri, considerato l’avversario fortissimo e deciso a regalare a Zidane la prima vittoria da Ct in casa. Ottime le prove di Kayode in difesa, Fagioli e Frattesi a metà campo, dell’esordiente Vergara e di Sebastiano Esposito. Il fratello Pio ha fatto un lavoro più oscuro cercando di far salire la squadra nei momenti di difficoltà.

Con questo pareggio l’Italia resta al terzo posto nel Gruppo I di Nations League dietro Francia e Belgio, ma lunedì contro la Turchia di un Montella sull’orlo dell’esonero c’è l’occasione di portare a casa tre punti fondamentali. La strada è ancora lunga, ma anche grazie al nuovo corso si intravede la luce in fondo al tunnel.

Roberto Mancini e Zinedine Zidane (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Le formazioni di Mancini e Zidane

Nell’Italia, Mancini schiera in porta il capitano Donnarumma; in difesa confermato Kayode a destra con Scalvini, Bastoni e Calafiori; a metà campo Tonali in regia con al fianco Fagioli e Frattesi; in attacco il tridente è composto da Kean e i due fratelli Pio e Sebastiano Esposito. Due quindi le novità rispetto alla vittoria contro la Turchia: in difesa Calafiori per Ruggeri a sinistra, in attacco Kean al posto di Raspadori infortunato. Fa rumore l’esclusione di alcuni senatori come Barella e Di Lorenzo che vanno in panchina.

Rispetto alla vittoria contro il Belgio, nella Francia Zidane effettua sei cambi. In difesa Upamecano centrale e Truffert terzino sinistro al posto di Lacroix e Diouf. A centrocampo tornano Cherki e Rabiot per Camavinga e Akliouche, mentre in attacco si ricompone il tridente con Dembélé, Olise e Doué vista l’assenza per infortunio di Mbappé.

Italia pericolosa nel primo tempo

Buon inizio dell’Italia, che mostra personalità di fronte agli 80mila di Saint Denis tutti venuti per celebrare il ritorno di Zidane. Dopo meno di dieci minuti la prima grande occasione da gol è per gli azzurri, con Kayode che si inserisce da destro e serve una palla perfetta che Kean deve solo spingere in rete. L’attaccante del Como però cicca clamorosamente la conclusione favorendo l’intervento di Maignan.

La delusione di Moise Kean dopo la rete fallita (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

È la Francia a gestire di più il pallone, forte della grande tecnica dei suoi interpreti. L’Italia si difende con ordine e quando conquista la palla è sempre pronta a ripartire. Dopo una ventina di minuti la replica della Francia con un tirocross di Olise dalla sinistra, deviato, che scheggia la traversa. Nel finale di tempo si rivedono gli Azzurri, vicinissimi al gol due volte con Frattesi: prima su una rimessa laterale lunga di Kayode controllata da Pio Esposito, poi in mischia su calcio d’angolo.

Donnarumma salva l’Italia, poi Olise firma l’1-0

In avvio di ripresa Francia arrembante e ci vuole un super Donnarumma per salvare il risultato con due parate provvidenziali prima su Doué e poi sulla ribattuta a colpo sicuro di Dembélé. Il portiere del Manchester City si ripete poco dopo su un sinistro a giro insidioso di Olise. La squadra di Zidane inizia a far valere lo strapotere fisico dei suoi campioni e mette alle corde l’Italia.

Il gol è nell’aria e arriva puntuale firmato da Olise con un sinistro micidiale su punizione a due dai venti metri. Nulla da fare per Donnarumma. Sbloccato il risultato la Francia continua a spingere sulle ali dell’entusiasmo, gli Azzurri non riescono a trovare la forza di reagire e restano in balia degli avversari.

Michael Olise esulta dopo aver segnato (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Bastoni trova il pareggio

Mancini prova a rimescolare le carte inserendo Barella per Tonali e facendo esordire Vergara per Pio Esposito, con Kean che diventa il centravanti. I cambi danno una scossa e proprio nel momento migliore della Francia, l’Italia trova il gol del pareggio con Bastoni abile a rubare palla a Da Cunha sulla trequarti e a battere Maignan in uscita con la difesa francese totalmente sguarnita. La Francia non ci sta e torna a spingere in avanti, è Rabiot a impensierire Donnarumma con un sinistro rasoterra in diagonale.

Nell’Italia spazio anche per Maldini al posto di Sebastiano Esposito e per Doumbia al posto di Frattesi. A dieci dalla fine Azzurri pericolosi ancora con un colpo di testa di Kean, su cross di Vergara, deviato in angolo da Maignan.

Una delle splendide parate di Gianluigi Donnarumma (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Finale da brividi: Donnarumma ancora protagonista

Finale da brividi, con Donnarumma che si oppone da campione a un tiro del neo entrato Camavinga e poi con Kean bravo a procurarsi l’espulsione di Upamecano per doppia ammonizione. Gli Azzurri provano a sfruttare l’uomo in più e si rendono pericolosi con Barella, sul fronte opposto ci prova ancora Camavinga da fuori ma Donnarumma c’è. È l’ultima emozione, l’Italia fuori a testa alta dallo Stade de France.