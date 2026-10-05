Coni-Figc, ipotesi Malagò commissario. La Serie A: “Commissariamento porterebbe al caos”

Martedì mattina ci sarà un incontro tra Buonfiglio e il presidente della Federcalcio, prima della Giunta indetta per commissariare la Federazione

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il numero uno della Figc Giovanni Malagò si incontreranno martedì mattina prima della Giunta indetta per commissariare la Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento del presidente della Federcalcio. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Oggetto dell’incontro, l’ipotesi di proporre alla Giunta lo stesso Malagò come commissario della Federazione di calcio.

Lega Serie A: “Il commissariamento della Figc porterebbe al caos”

“Il commissariamento” della Federcalcio è “del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima”. Questa è la posizione espressa dalla Lega Serie A dopo la riunione informale svoltasi tra le società in vista della riunione di martedì della Giunta Coni. “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto“, si legge nella nota.

“Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni”, la Lega Calcio Serie A “ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’Uefa, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”.