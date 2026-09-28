Nations League 2026, oggi Turchia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Primo obiettivo: mantenere la calma e farsi scivolare addosso le critiche e i fischi post sconfitta con il Belgio. Secondo obiettivo: ottenere un risultato positivo in casa della Turchia per riaccendere l’entusiasmo e scongiurare una ‘retrocessione’ in Nations League che complicherebbe il sorteggio dei gironi di qualificazione all’Europeo. L’Italia cerca un po’ di serenità a Bursa, impianto a forma di coccodrillo, dopo l’amaro esordio dell’Olimpico.

Roberto Mancini fa pretattica, non concede vantaggi all’amico Vincenzo Montella, ma soprattutto divide il gruppo in due tronconi in vista dei prossimi impegni ravvicinati contro Francia, venerdì, e Belgio, lunedì 5 ottobre. Sono ben dieci i giocatori rimasti a Coverciano per ricaricare le batterie e prepararsi alle sfide successive, e tra questi ci sono anche due nomi eccellenti con Nicolò Barella e Gianluca Mancini.

Italia, dopo il ko con il Belgio serve subito una reazione

Il ritorno di Mancini da CT dell’Italia è stato disastroso. Sconfitta netta per 2-0 con il Belgio che all’Olimpico si è preso i tre punti senza faticare più di tanto. Adesso bisogna subito voltare pagina. La voglia di riscatto è tanta, l’avversario è ostico: la Turchia, che ha deluso sì al Mondiale ma che ha un’ottima squadra e un bravo allenatore, per giunta italiano, Vincenzo Montella, che sa tutto, oltre a essere stato compagno di squadra di Mancini ai tempi della Sampdoria.

Italia e Turchia hanno iniziato con una sconfitta nel girone più duro, Belgio e Francia hanno già tre punti. L’ultima retrocede, anche se con la riforma due delle quattro ultime potrebbero evitarla lo stesso. Ma l’obiettivo minimo è il terzo posto, che garantirebbe il posto di testa di serie nelle Qualificazioni agli Europei. Dunque bisogna fare punti per tanti motivi. Mancini lo sa e ha pronta una formazione che potrebbe essere quasi totalmente diversa, con una sfilza di novità.

Turchia-Italia, probabili formazioni

L’incontro tra Turchia e Italia prenderà il via alle 20:45 italiane, si giocherà all’Ataturk di Bursa. Mancini fa la rivoluzione, Montella non dispone di Yildiz e del portiere Cakir espulso contro la Francia. Bastoni e Kayode in difesa, con Ruggeri sulla fascia. Fagioli, Doumbia e Frattesi si giocano due maglie a centrocampo. Attacco con Scamacca e due esterni come Cambiaghi e Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiagi. Ct: Mancini

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella

I precedenti tra Turchia e Italia

Il bilancio è nettamente favorevole all’Italia, che la Turchia l’ha sfidata 13 volte e in tutte quelle sfide non ha conosciuto sconfitta. Il bilancio recita 9 vittorie e 4 pareggi, l’ultimo confronto è datato giugno 2024, quando in un’amichevole la partita terminò con il punteggio di 0-0.

Dove vedere Turchia-Italia in tv e streaming

La partita valida per la seconda giornata della Nations League prenderà il via alle ore 20:45 e si potrà seguire in diretta solo su Rai 1. La Rai manda in onda ogni partita dell’Italia, sarà naturalmente così anche questa sera. Alberto Rimedio e Daniele Adani saranno al commento di Turchia-Italia, visibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.