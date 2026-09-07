Fiorentina, Grosso esonerato: chi può arrivare sulla panchina viola

Salta la prima panchina della nuova stagione di Serie A. La Fiorentina ha infatti annunciato l’esonero di Fabio Grosso, che paga il pessimo avvio di campionato con tre (pesanti) sconfitte nelle prime tre giornate. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club viola.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

Vanoli è già al Viola Park

Al posto dell’ex campione del Mondo dovrebbe arrivare Paolo Vanoli, già al Viola Park, a Bagno a Ripoli (in provincia di Firenze), assieme al direttore sportivo Fabio Paratici e al presidente Joseph Commisso. A breve la società dovrebbe ufficializzare l’incarico al nuovo tecnico. Per il 54enne di Varese si tratta di un ritorno dopo che la scorsa stagione venne chiamato a sostituire Stefano Pioli per salvare la Fiorentina, che sembrava destinata a retrocedere in serie B.

Paolo Vanoli, Firenze, 22 maggio 2026 (Photo by Marco Bucco/LaPresse)

Malagò: “L’esonero di Grosso? Dispiace umanamente”

“Sorpreso dall’esonero di Grosso? Sorpreso no, conoscendo situazioni pregresse che ci sono sempre state nel campionato italiano e non solo. Purtroppo queste dinamiche fanno parte anche delle abitudini. Per il resto non posso dire altro, ovviamente a livello personale e umano mi dispiace, a livello tecnico professionale sono valutazioni che devono fare le persone che gestiscono la squadra, la Fiorentina”, ha commentato Giovanni Malagò, presidente della Figc.

A margine della cerimonia di benvenuto delle nuove matricole dell’università Luiss a Roma, Malagò si è poi soffermato sulle indicazioni che l’inizio della Serie A sta dando soprattutto sui giovani in ottica Nazionale. “Non mi permetto di dare indicazioni perché non posso fare il padrone a casa degli altri, all’interno delle società. Però sicuramente stiamo parlando moltissimo. Stamattina ho fatto una lunga chiacchierata anche con Claudio Ranieri, sono in costante contatto con tutte le persone coinvolte. C’è un’energia molto positiva”, ha spiegato il numero uno di via Allegri.

“Le idee sono chiare”, ha assicurato il presidente della Figc, “è chiaro che è un progetto che deve andare dal breve al medio termine nella migliore delle ipotesi”. “Il tema, secondo me, riguarda molto anche il cambio di mentalità“, sottolinea Malagò, che però ammette di vedere “non solo consapevolezza, ma anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee”. “I progetti e i programmi stanno andando tutti a terra, anche soprattutto tramite quello che è la filiera che comincia da Coverciano”.