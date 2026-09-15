Home > Calcio > Inter, allarme infortunio per Çalhanoğlu: cosa si è fatto e che partite salta

Dopo aver saltato l’impegno di lunedì sera in campionato contro l’Udinese, Hakan Çalhanoğlu starà fuori anche sabato per il big match della quinta giornata di Serie A tra Roma e Inter. Il centrocampista turco infatti “si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra – si legge in una nota del club nerazzurro – Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni”.

L’ottimo inizio di stagione di Çalhanoğlu e la questione rinnovo

Il numero 20 nerazzurro ha avuto un ottimo inizio di stagione con due reti messe a segno in quattro partite tra campionato e Champions League. Sempre più bandiera del club di Milano, il 32enne di Mannheim sembrerebbe volere proseguire la carriera con la maglia dell’Inter, allontanando definitivamente le sirene turche che si erano fatte insistenti soprattutto l’anno scorso. Secondo media sportivi, gli agenti del regista nei prossimi giorni potrebbero incontrare la dirigenza della società per discutere del rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo anno, a giugno 2027. L’ultimo prolungamento risale al 5 luglio 2023.