Serie A, show Inter: rimonta e batte Udinese 5-3

Show dell’Inter nel posticipo della quarta giornata di Serie A. La formazione di Chivu va sotto di due reti poi rimonta e batte l’Udinese 5-3. Gli ospiti si portano in vantaggio al 9′ con Abankwah e raddoppiano al 16′ con Ekkelenkamp. I nerazzurri trovano il pareggio già nel primo tempo per effetto delle reti di Carlos Augusto al 26′ e Barella al 35′. Nella ripresa arrivano poi le marcature di Thuram al 57′, Pio Esposito al 67′ e Bonny al 79′. Al 90′ il gol ospite di Gueye per il definitivo 5-3. L’Inter resta così in vetta alla classifica a punteggio pieno a quota 12 punti in compagnia della Roma.