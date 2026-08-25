Di Gregorio lascia la Juventus e va al Bournemouth

Michele Di Gregorio saluta la Juventus, dopo due stagioni in bianconero, per andare a giocare in Premier League con il Bournemouth.

L’accordo tra Juventus e Bournemouth

Il portiere 29enne, ex Monza e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si trasferisce in prestito, fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto. La società inglese dovrà corrispondere alla Vecchia Signora 1,3 milioni di euro, che potranno aumentare, per una cifra non superiore a 0,8 milioni di euro, a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, il club britannico potrà acquistare il cartellino dell’estremo difensore azzurro a titolo definitivo aggiungendo altri 12,7 milioni, pagabili in tre tranche. Il costo potrebbe lievitare (fino a ulteriori 1,5 milioni di euro) a seconda del raggiungimento di determinati traguardi stagionali.

I numeri di Di Gregorio alla Juventus

Di Gregorio la scorsa stagione ha giocato 37 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, incassando 36 gol e registrando 17 clean sheet. Nell’annata 2024/2025, invece, su 47 match totali, ha subito 48 reti e realizzato 19 clean sheet. Il portiere milanese in queste due annate non ha convinto totalmente la società bianconera e l’allenatore Luciano Spalletti, che in alcune occasioni ha preferito schierare Mattia Perin. Al suo posto, per questa stagione, la dirigenza ha preso in prestito Guglielmo Vicario dal Tottenham e sarebbe in procinto di acquistare anche Kamil Grabara, estremo difensore del Wolfsburg.