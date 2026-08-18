Home > Calcio > Vicario alla Juventus, è ufficiale l’arrivo in prestito

Nuovo arrivo ufficiale in casa bianconera. Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus.