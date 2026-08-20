Ronaldinho è a Ravenna, oggi la presentazione show

Ronaldinho è atterrato in Italia, a Ravenna. Ad accoglierlo il club della città romagnola, che milita in Serie C e che il campione brasiliano ha scelto per riprendere a giocare.

La stella di Porto Alegre è arrivata in città con un jet privato sbarcando al vicino aeroporto di Forlì, a circa 30 chilometri da Ravenna, intorno a mezzogiorno. Ha firmato un paio di palloni da calcio per il personale dello scalo prima di salire su un’auto sulla pista, evitando i numerosi tifosi che lo aspettavano all’uscita. L’attaccante era accompagnato dal presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani (del marchio di ristoranti Cipriani).

Ronaldinho all’aeroporto di Forlì, 20 agosto 2026 (AP Photo/Luca Bruno)

La cerimonia di presentazione e l’inizio di stagione

I tifosi avranno la possibilità di vedere stasera la stella del calcio in una cerimonia che si preannuncia sfarzosa sulla spiaggia, quando verrà presentata la squadra, con Ronaldinho che dovrebbe essere l’ultimo a entrare in campo, tra gli applausi.

Tuttavia l’ex Barcellona non prenderà parte alla prima partita di Serie C del Ravenna, lunedì a Reggio Emilia, e non è ancora chiaro quanto speri di giocare durante la stagione. Tuttavia, Cipriani ha affermato che il suo sogno è che il brasiliano segni il suo ultimo gol in carriera con la sua squadra.

La carriera di Ronaldinho

Il Gaúcho, oggi 46enne, ha disputato la sua ultima partita da professionista con il Fluminense nel 2015, oltre dieci anni fa. Adesso per lui si apre un secondo periodo in Italia dopo aver giocato con il Milan dal 2008 al 2011. Campione del Mondo con il Brasile nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005, in carriera ha giocato per club prestigiosi come Barcellona (con cui ha vinto la Champions League) e Paris Saint-Germain. Dopo gli anni trascorsi a Milano, in rossonero, è tornato in patria dove ha indossato le maglie di Flamengo, Atletico Mineiro e Fluminense prima di appendere gli scarpini al chiodo.