Ronaldinho al Ravenna, adesso è ufficiale: “Segno un ultimo gol da professionista”

A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione (durante una cena esclusiva con tanti vip al Cipriani Miami), il Ravenna calcio ufficializza il tesseramento come giocatore di Ronaldinho in vista del prossimo campionato di serie C. “Segno il mio ultimo gol da professionista con la maglia del Ravenna”, ha detto Ronaldinho come riferito dal club romagnolo. Il suo ingresso segna “una tappa fondamentale nel percorso di un club – sottolinea il Ravenna Fc – che sta inaugurando una nuova e ambiziosa fase della propria storia”. Sotto la guida di Ignazio Cipriani e del partner investitore Black Duck, il Ravenna Fc sta infatti dando vita a un progetto che va ben oltre il campo da gioco, “posizionandosi all’intersezione tra calcio, cultura e creatività, con l’obiettivo di raccontare l’espressione contemporanea dell’identità italiana nel mondo”, si legge nel comunicato.

“Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa – ha dichiarato Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna -. Il legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale. Portare Ronaldinho al Ravenna Fc rappresenta un momento straordinario per il club. Da ragazzo era il mio idolo e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Al di là di ciò che potrà apportare al club, spero che il suo coinvolgimento possa ispirare una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna FC e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro”. “Avere nuovamente in squadra un campione come Ronaldinho mi dà una grandissima gioia. I campioni non hanno età”, ha dichiarato il vicepresidente Ariedo Braida che ha già avuto il campione brasiliano al Milan.