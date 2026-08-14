Mbappe ‘accoglie’ Mourinho: le parole del francese per il nuovo tecnico del Real Madrid

Kylian Mbappe accoglie con parole di stima e rispetto il nuovo tecnico del Real Madrid, Josè Mourinho: “Penso sia molto positivo avere un allenatore come Mourinho, che sa come si vince e dare la giusta direzione per vincere. Ogni giocatore è contento di avere un allenatore che sa dove vuole arrivare, penso sia molto positivo per noi”.

Mbappe, tornato ad allenarsi con il Real Madrid dopo l’esperienza al Mondiale, ‘promuove‘ il ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos. “Sono felice di essere tornato, di allenarmi e di conoscere il nuovo staff tecnico, ritrovare i miei compagni è sempre una gioia – ha proseguito in una intervista ai canali ufficiali del club – E’ fantastico essere di nuovo qui a Valdebebas per lavorare, giocare e prepararci per la stagione”. L’obiettivo della stagione non può che essere quello di vincere. “Penso che vinceremo dei titoli quest’anno, ne sono sicuro, è quello che vogliamo e succederà – ha concluso – Sento che la squadra è motivata, saremo concentrati tutto l’anno per regalare gioie ai tifosi”.