Coppa Italia 2026/27 in tv, stasera Fiorentina-Benevento: dove vederla in chiaro

La Coppa Italia 2026/27 entra nel vivo oggi, venerdì 14 agosto, con le partite dei trentaduesimi che vedranno in campo anche alcune squadre della Serie A. Sarà possibile vedere tutte le partite in chiaro sulle reti Mediaset, che si è aggiudicata i diritti tv anche per questa stagione, e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si inizia alle ore 18 con Parma-Catania, seguita alle 18.30 da Cagliari-Arezzo. Questa sera Monza-Avellino con calcio d’inizio alle ore 20.45 e Fiorentina-Benevento alle ore 21.15. I trentaduesimi si giocheranno fino a lunedì 17 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20.

Parma-Catania

Il Parma è la prima squadra della Serie A 2026/27 a scendere in campo per un match ufficiale della stagione. Sono tre i precedenti tra i gialloblù e il Catania in Coppa Italia: nel 1973/74 vittoria crociata in casa per 1-0, nel 2008/09 successo degli etnei ai supplementari per 2-1 al Massimino e nel 2012/13 altra qualificazione per i siciliani, che si imposero per 3-4 ai rigori al Tardini. Il Catania ha staccato il pass per i sedicesimi grazie al successo nel turno preliminare contro il Vicenza al Menti: 1-1 nei 90’, 3-4 dopo i calci di rigore. La vincente di questa gara incrocerà nei sedicesimi una tra Cremonese e Sampdoria.

Cagliari-Arezzo

Cinque precedenti tra Cagliari e Arezzo in Coppa Italia, con un bilancio di una vittoria rossoblù (3-0 in Sardegna nel 1972/73), due vittorie amaranto (l’ultima per 3-0 ad Arezzo nel 1985/86) e due pareggi. Il miglior risultato dei sardi nella competizione è la semifinale raggiunta in cinque occasioni (1968/69, 1969/70, 1986/87, 1999/00 e 2004/05). Per l’Arezzo, i quarti di finale dell’edizione 2006/07 rappresentano il miglior piazzamento nella competizione. Quest’anno i toscani hanno raggiunto i trentaduesimi dopo aver vinto 2-0 in casa il preliminare sull’Union Brescia con reti di Arena e Tavernelli. La vincente di questa gara incrocerà nei sedicesimi una tra Verona e Virtus Entella.

Monza-Avellino

Sono due i precedenti tra Monza e Avellino in Coppa Italia: nel 2001/02, 2-1 per il Monza in casa, nel 2013/14 1-0 biancoverde in Campania al primo turno. La vincente di questa gara incrocerà nei sedicesimi una tra Torino e Carrarese.

Fiorentina-Benevento

Il match più atteso del giorno è quello serale tra Fiorentina e Benevento. Dopo avere rischiato la retrocessione nella scorsa stagione la Fiorentina è stata finora la protagonista assoluta sul mercato. C’è grande attesa per vedere all’opera i nuovi acquisti, in primis l’argentino Franco Mastantuono arrivato in prestito dal Real Madrid. Per il talento 19enne l’occasione è ghiotta per mettersi subito in luce al Franchi davanti ai suoi nuovi tifosi che lo hanno accolto con grande entusiasmo. Un solo precedente in Coppa Italia tra i viola e il Benevento: il 15 dicembre 2021 agli ottavi di finale 2-1 per i viola con le reti di Milenkovic e Sottil, gol giallorosso di Moncini. La Fiorentina ha vinto la competizione per sei volte nella sua storia (1939/40, 1960/61, 1965/66, 1974/75, 1995/96, e 2000/01). Gli ottavi di finale dell’edizione 2018/19 rappresentano il miglior piazzamento del Benevento nella competizione. Il Benevento ha raggiunto i trentaduesimi dopo aver vinto 5-3 al Vigorito contro il Ravenna con le reti di Prisco, Romano, Scognamillo e la doppietta di Salvemini. La vincente di questa gara incrocerà nei sedicesimi una tra Pisa ed Empoli.

Dove vedere i trentaduesimi in tv

Ecco dove vedere in tv le partite dei trentaduesimi di Coppa Italia:

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18: Canale 20

Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30: Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45: Canale 20

Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18: Canale 20

Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15: Italia 1

I pronostici, Fiorentina e Lazio favorite

Riflettori puntati in particolare sull’esordio di Lazio e Fiorentina, grandi favorite nelle lavagne dei bookmaker. All’Olimpico, domenica 16 agosto, la Lazio incrocia il Mantova in un match che segna il debutto ufficiale in panchina per Gennaro Gattuso. Per i biancocelesti, determinati a riscattare la finale persa tre mesi fa contro l’Inter, sarà esordio vincente: come riporta Agipronews, il segno “1” si gioca infatti a 1,30 su Snai, sale a 5,25 il pareggio che significherebbe tempi supplementari, con il colpo esterno dei lombardi a 10,00 volte la posta.

Attesa simile per la Fiorentina, impegnata al Franchi contro il Benevento. La Viola, rinforzata da un calciomercato importante, punta a partire col piede giusto davanti al proprio pubblico: vittoria dei padroni di casa proposta a 1,22 su 888sport, mentre l’impresa dei campani è fissata a 10,50. In mezzo, a 5,60, il pareggio. Nel resto del programma tra venerdì 14 e sabato 16 agosto, tutte favorite le formazioni di Serie A: il Parma (1,30) vede il successo contro il Catania (10,00), come il Cagliari (1,33) contro un altro club di Serie C, il Catania (8,50). Stesso destino per Udinese e Torino (entrambe avanti 1,40 rispettivamente su Padova e Carrarese), con quote leggermente più alte per le neopromosse Venezia (1,48) sul Modena (6,00) e Frosinone, in pole a 1,67 nei confronti della Juve Stabia, data a 4,75.

Le prime otto della classifica dell’ultimo campionato entreranno in scena a dicembre. Tra queste c’è l’Inter campione in carica e ancora al comando per gli esperti, a 3,50, davanti a un poker di squadre – Juventus, Milan, Napoli e Roma – fissato a 6,00. Occhi puntati anche sulla prima volta del Como, sempre più in crescita e data vincente a quota 9,00.