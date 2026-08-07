Mastantuono alla Fiorentina, è ufficiale: l’annuncio del club viola e le prime parole dell’argentino

“Cento anni insieme. Andiamo, Firenze“. Con queste parole, Franco Mastantuono si presenta alla Fiorentina, dopo l’ufficialità confermata dal club viola sui propri canali social. Mastantuono è quindi ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei ‘Millonarios‘. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste.

Franco Mastantuono entra a far parte della nostra Storia💜⚜️ pic.twitter.com/3UlfSNUFa9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 7, 2026