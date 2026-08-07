Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 8 agosto 2026

Ultima ora

Mastantuono alla Fiorentina, è ufficiale: l’annuncio del club viola e le prime parole dell’argentino

Mastantuono alla Fiorentina, è ufficiale: l’annuncio del club viola e le prime parole dell’argentino
Franco Mastantuono (AP Photo/Alberto Saiz)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

In un video le dichiarazioni dell’argentino sbarcato in Italia: “Cento anni insieme. Andiamo, Firenze”

Cento anni insieme. Andiamo, Firenze“. Con queste parole, Franco Mastantuono si presenta alla Fiorentina, dopo l’ufficialità confermata dal club viola sui propri canali social.  Mastantuono è quindi ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei ‘Millonarios‘. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste. 

© Riproduzione Riservata