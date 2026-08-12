Lukaku lascia il Napoli, ufficiale la cessione al Fenerbahçe

È ufficiale. Romelu Lukaku lascia il Napoli e si trasferisce al Fenerbahçe. La notizia arriva direttamente dal club partenopeo che ha ceduto a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante belga.

Per ogni pallone difeso,

Per ogni gol segnato

Grazie Romelu!



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I numeri di Lukaku al Napoli

Big Rom ha fatto il suo esordio in maglia azzurra il 31 agosto 2024, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 11 assist e 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Nell’ultimo periodo, però, non sono mancate le tensioni con la società e l’allenatore che ha sempre creduto in lui, Antonio Conte. A marzo scorso, infatti, il 33enne di Anversa non si era presentato alla ripresa degli allenamenti a Castevolturno ed era rimasto in Belgio per curarsi dai problemi fisici che lo hanno tormentato dall’inizio della scorsa stagione. Una decisione presa senza il permesso del club, rimasto piuttosto infastidito dal comportamento di Romelu.

La rosa del Fenerbahçe

Lukaku al Fenerbahçe si inserirà in una rosa ricca di giocatori di caratura internazionale come Ederson, Nathan Aké, Milan Skriniar, N’Golo Kanté e Marco Asensio. Tutte ex stelle di grandi club europei, alcune arrivate in Turchia in cerca di riscatto, altre perché allettate dai contratti offerti dal club di Istanbul.

Vlahovic al Besiktas

Sembra essere destinato a trasferirsi in Turchia anche Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus, classe 2000, potrebbe arrivare sempre a Istanbul, ma sulla sponda del Besiktas che ha comunicato l’avvio delle trattative con il numero 9 serbo, ormai ai ferri corti con i bianconeri. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale, valido fino a giugno 2029.