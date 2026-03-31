Lukaku non si allena, il Napoli potrebbe metterlo fuori rosa

In casa Napoli scoppia il caso Lukaku. L’attaccante belga non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Castevolturno ed è rimasto in Belgio per curarsi dai problemi fisici che lo hanno tormentato dall’inizio della stagione. Una decisione senza l’accordo della società. In una nota ufficiale, infatti, il Napoli “comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

Rudi Garcia: “Lukaku ha bisogno di tempo per tornare al top”

“Romelu ha un infortunio importante, serio. Non sono un dottore, ma lui ha deciso di fare dei trattamenti conservativi e di non operarsi. Io ho avuto la stessa situazione, con lo stesso tipo di infortunio, con Francesco Totti alla Roma, che aveva scelto di fare trattamenti conservativi e posso dirvi che serve tempo per guarire da questo tipo di infortunio”. Così l’allenatore del Belgio Rudi Garcia ha parlato della situazione di Lukaku nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della nazionale. “Non sono sorpreso che Lukaku non sia ancora al 100% delle sue capacità, ha ancora bisogno di un po’ di tempo per tornare al suo miglior livello, ma la mentalità penso sia molto importante per un giocatore”, ha aggiunto. “Quando torni da un infortunio devi sentirti al 100% per non avere paura di infortunarti di nuovo. Con un Mondiale che sta arrivando penso che Lukaku abbia giustamente voglia di rimettersi al 100% fisicamente. Penso che per il Napoli e per il Belgio, oltre che per lui, sia importante che torni al suo livello per aiutarli a qualificarsi per la Champions League”, ha concluso.