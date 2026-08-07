Infantino, Argentina dalla parte del presidente della Fifa: “Gestione chiara e trasparente”

La federcalcio Argentina (Afa) in una lettera aperta indirizzata a Gianni Infantino, appoggia l’attuale numero uno della Fifa. “Esprimiamo il nostro sostegno alla gestione attuata negli ultimi 10 anni, che ha avuto come assi portanti lo sviluppo del calcio in tutto il mondo e la solidità istituzionale basata su un modello di governance chiaro, stabile e trasparente. A questo proposito, con riferimento ai recenti eventi di dominio pubblico, dobbiamo riconoscere la decisione dell’Amministrazione di ritirare un progetto che, all’interno della famiglia calcistica e fin dal suo esordio, ha generato molte più incertezze che certezze. Pertanto, è opportuno sottolineare il riconoscimento degli errori commessi in quel processo e le scuse espresse nel sentito messaggio inviato alle 211 federazioni affiliate alla Fifa. Dare priorità agli standard di governance è un pilastro fondamentale per rafforzare i buoni rapporti tra la Fifa, le sue federazioni affiliate e le confederazioni”, aggiunge l’Afa.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



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“Lei è alla guida di una dirigenza che ha portato a una profonda trasformazione della Fifa; che ha aperto le porte dell’organizzazione a tutte le federazioni e confederazioni affiliate, in modo che, attraverso un dialogo franco e diretto, possiamo tutti continuare a promuovere il calcio a tutti i livelli e in tutte le discipline. Dal nostro punto di vista, questa trasformazione si è basata su un modello di governance trasparente, sul rispetto delle strutture statutarie e sull’adesione alle procedure democratiche: principi essenziali affinché la famiglia del calcio rimanga unita, forte e impegnata a generare continui miglioramenti sia sul piano sportivo che istituzionale, che si traducono in una migliore qualità della vita per milioni di persone che praticano il nostro amato sport”, sottolinea la federcalcio Argentina. “Pertanto, vista la vicinanza del prossimo Congresso Fifa, l’Associazione che sono orgoglioso di presiedere crede fermamente e ribadisce che la strada da seguire è quella di continuare a lavorare sotto la sua guida, al fine di continuare a sviluppare un calcio migliore e ancora più inclusivo”, conclude l’Afa.