Uefa conferma il boicottaggio della Fifa: “No fiducia in Infantino”

Il boicottaggio dei tornei Fifa da parte dell’Uefa rimane in piedi. All’indomani del “pieno sostegno” espresso dal Consiglio direttivo della Fifa nei confronti del presidente Gianni Infantino, l’Uefa ribadisce la propria posizione ricordando che “le federazioni affiliate sono state molto chiare sulle condizioni imposte – si legge in una nota della confederazione europea -. In primo luogo le proposte di svendita delle principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, dovevano esser fornite garanzie che tali tentativi di snaturare il calcio in questo modo non si sarebbero ripetuti mai più. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre la Uefa ha chiarito in modo inequivocabile nel comunicato di sabato di aver perso la fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane rimane invariata”. “L’annuncio di ieri secondo cui alcune persone condividono le sue idee non cambia nulla”, conclude l’organo di governo del calcio europeo.