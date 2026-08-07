Calciomercato, Mastantuono si presenta: “Fiorentina club storico”. Juventus a caccia di Zirkzee

Dal bagno di folla alla firma. È stato il giorno dell’ufficialità in maglia viola per Franco Mastantuono, fiore all’occhiello del roboante mercato della Fiorentina arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Per il giovane ex River Plate è l’occasione della consacrazione dopo un’annata complessa tra i blancos.

Mastantuono: “Entusiasta di giocare per un club così importante”

“È stato un giorno molto speciale per me. Avevo davvero molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con molta storia ed ero davvero entusiasta di poter giocare per un club così importante“, ha detto nella prima intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Dopo Atta, Viery e Dragusin il ds Fabio Paritici ha dunque messo a segno un altro colpo, che rafforza le chance viola di rientrare subito nella lotta Champions.

La Juve mette gli occhi su Zirkzee

Lì dove vuole tornare anche la Juventus, che punta a rinforzare l’attacco con Joshua Zirkzee. Il Manchester United sarebbe pronto ad aprire a un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, anche sei bianconeri preferirebbero il diritto. Il diesse Frederic Massara è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un attaccante che sa ben recitare il ruolo di play offensivo, come dimostrato ai tempi del Bologna.

Como grande protagonista del calciomercato

Grande protagonista di questa fase di calciomercato è il Como che ha ufficializzato l’arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund. Anche in questo caso di tratta di un prestito per il 24enne terzino brasiliano. Sul fronte uscite il Como dovrà resistere alla carica dell’Atalanta per Assane Diao. I bergamaschi trattano anche con l’Udinese per Thomas Christensen per rafforzare la difesa in vista di un possibile addio di Djimsiti, mentre stanno per cedere Daniel Maldini al Cagliari.

Il mercato di Inter e Milan

L’Inter continua a seguire Romero, ma prima dovrà una sistemazione per Benjam Pavard rientrato dal prestito all’Olympique Marsiglia. Il francese sembra non rientrare più nei piani di Cristian Chivu, che da parte sua non sembra preoccupato dai ritmi della campagna acquisti: “Il mercato è lungo e sappiamo che c’è bisogno di pazienza in determinate situazioni, soprattutto quando alcune scelte non sono andate come volevamo”, ha commentato il tecnico nerazzurro.

Problemi di abbondanza, invece, per Ruben Amorim che ha annunciato per la prossima settimana “decisioni” da prendere. “Il gruppo è molto numeroso e ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste”, ha spiegato. Resta in sospeso il destino di Leao dopo il no all’offerta del Galatasaray da 30 milioni più cinque di bonus. Sul portoghese negli ultimi giorni si sono accesi i fari della Roma, ancora alla ricerca dell’esterno sinistro di piede destro chiesto da Gian Piero Gasperini. Al Milan, da parte sua, piace Matias Soule e non sono esclusi colpi di scena negli ultimi giorni di mercato.

Le mosse della Roma

Difficile al momento per i giallorossi la pista Nusa, mentre potrebbe tornare di moda il nome di Rowe, visti i buoni rapporti col Bologna maturati in occasione dell’operazione che ha portato Castro nella Capitale e Dovbyk in rossoblù. Complesso anche l’affare Endrik, secondo la stampa spagnola l’attaccante brasiliano che piace a Gasperini sarebbe vicino al trasferimento in prestito in Premier. Gasperini può almeno consolarsi con Lorenzo Pellegrini, che ha firmato il prolungamento di un anno con la Roma.