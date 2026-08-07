Artan dirigerà la Supercoppa Uefa 2026, la rivincita dell’arbitro somalo dopo l’esclusione dai Mondiali

Omar Abdulkadir Artan, l’arbitro somalo respinto al suo arrivo negli Stati Uniti durante i Mondiali 2026, sarà il direttore di gara della Supercoppa Uefa 2026. Il match tra Paris Saint-Germain (vincitore della Champions League) e Aston Villa (vincitore dell’Europa League) si giocherà mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 alla Red Bull Arena di Salisburgo. Secondo il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, ad accompagnarlo al Var ci sarà l’italiano Marco Di Bello, arbitro di Serie A di lunga data.

Il fermo a Miami e l’espulsione dagli Usa

Artan dunque si prende una grande rivincita dopo essere stato bloccato a giugno scorso all’aeroporto di Miami, dove era atterrato con un visto diplomatico per prendere parte alla Coppa del Mondo 2026. Un sogno che si è infranto in seguito a 11 ore di interrogatorio. L’arbitro somalo, 34 anni, aveva raccontato di aver risposto alle domande degli agenti che gli avevano chiesto perché si fosse recato negli Usa, oltre a domande sulla politica somala e su gruppi jihadisti che controllano alcune regioni del suo Paese. Artan, in risposta, aveva mostrato loro i documenti della Fifa e le foto della sua carriera arbitrale. Mossa che, però, non era servita a nulla.

Dopo l’interrogatorio venne messo in una cella di detenzione e rimandato in aereo a Istanbul, in Turchia. “Penso che abbiano un problema con il mio Paese”, aveva dichiarato Artan. La Somalia, infatti, fa parte dei circa 40 Paesi inclusi nel “travel ban”, le nuove restrizioni di viaggio nell’ambito della stretta sull’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump.

Omar Artan, Mogadiscio, Somalia, 10 giugno 2026 (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Uefa: “Artan è uno dei migliori arbitri al mondo”

“Nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo e figura nella lista internazionale della Fifa dal 2018. Tra le partite più importanti da lui arbitrate figura la partita di ritorno della finale della Caf (Confédération Africaine de Football) Champions League 2025/26. A riconoscimento delle sue prestazioni, ha ricevuto il premio Caf come Miglior Arbitro Maschile dell’Anno 2025″, si legge sul sito della Uefa.

Ceferin: “Giovane ma già esperto”

“Omar Artan è un eccellente arbitro, giovane ma già esperto, che ha dato prova di sé ai massimi livelli agonistici della Confederazione Africana di Calcio”, ha aggiunto Aleksander Čeferin, presidente Uefa. “Il calcio è fatto per unire le persone, e la Uefa vuole mostrare il proprio rispetto a Omar e alle sue eccezionali capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico Patrice Motsepe, presidente della Caf, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa”.