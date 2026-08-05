Milan-Inter, a Perth finisce 1-1 il derby amichevole nel segno di Baresi. I gol Dimarco e Nkunku

Finisce in parità 1-1 il primo derby della stagione tra Milan e Inter che si è giocato a Perth, in Australia. A decidere l’amichevole le reti nella ripresa di Dimarco al 53′ per i nerazzurri e il rigore di Nkunko per i rossoneri. La serata è iniziata nel ricordo di Franco Baresi (ieri i funerali dell’ex campione morto venerdì a 66 anni), con tutti i giocatori del Diavolo che sono entrati in campo indossando la maglia numero 6 del “Capitano” e con gli applausi del pubblico al sesto minuto sempre per onorare la sua memoria.

A minute's silence for the great Franco Baresi. He will always remain in our hearts ❤️🖤 pic.twitter.com/Sy6lYZxsG2 — AC Milan (@acmilan) August 5, 2026

Formazioni iniziali con diverse novità soprattutto in casa Milan. Amorim ha schierato Torriani in porta, in difesa Tomori, Gabbia e Palvovic. A centrocampo Chukwueze, Fofana, Musah e Bartesaghi con Cisse e Loftus-Cheek in appoggio al centravanti Camara. Chivu invece ha puntato su un 11 più equilibrato con Martinez in porta, Pavard, Bisseck e Bastoni in difesa. A centrocampo Diouf, Barella, Stankovic, Zielinki, Dimarco. In attacco Iddrissou ed Esposito.

I nostri XI per il derby di M̸i̸l̸a̸n̸o̸ Perth ✅🇦🇺



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La partita è stata equilibrata nel primo tempo con più Milan nei primi 25 minuti, clamoroso il palo di Musah, e con l’Inter che ha chiuso forte alzando la pressione. Nella ripresa dominio nerazzurro per almeno 20 minuti con Dimarco che ha stappato il match al 53′. Poi al 63′ una girandola di cambi ha riequilibrato la sfida. Nel Milan sono entrati tra gli altri il neo acquisto Gonçalo Ramos e Leao oltre a Nkunku (subentrato a inizio ripresa) che all’83’ ha siglato il rigore del definitivo pareggio.