Funerali Baresi, la bandiera col numero 6 sventola davanti alla basilica di Sant’Ambrogio

Centinaia di tifosi del Milan riuniti davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, per i funerali della leggenda rossonera, Franco Baresi. Sventola la gigantesca bandiera con il numero “6” in onore del “Capitano”. Presenti anche tanti ex compagni di Baresi, da Marco Simone a Filippo Galli. “Io l’ho visto crescere, l’ho visto vincere e rappresenta la mia giovinezza”, racconta un tifoso milanista. Su un palazzo vicino srotolato lo striscione: “Franco Baresi leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano”.
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