Funerali Franco Baresi, oggi l’ultimo saluto al “Capitano” del Milan – La diretta

Oggi 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, l’ultimo saluto a Franco Baresi leggenda del calcio mondiale e storico capitano del Milan. Nei pressi della chiesa già più di un’ora prima dei funerali migliaia di tifosi rossoneri, molti con la maglia numero 6, quella indossata a Baresi nella sua carriera da giocatore.
Punti chiave
Da Marco Van Basten a Paolo Maldini. Sono tanti gli ex campioni del Milan che sono presenti nella Basilica di Sant’Ambrogio per i funerali di Franco Baresi. Ci sono anche tra gli altri Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Marco Simone, Dejan Savicevic e Filippo Galli. Tra gli ex più recenti Clarence Seedorf e Riccardo Montolivo.
Fischi della curva sud all’arrivo della dirigenza del Milan davanti alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, dove alle 11 sono in programma i funerali di Franco Baresi. Il presidente Paolo Scaroni ha attraversato la piazza tra urla e fischi del migliaio di tifosi dietro le transenne. Contestato anche Gerry Cardinale, in rappresentanza della proprietà. Fischi e urla di dissenso pure per il sindaco Beppe Sala, entrato in basilica senza rilasciare dichiarazioni.
“Volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, una leggenda, una persona che ha fatto la storia del calcio, apprezzato dai tifosi del Milan e dai tifosi di tutte le altre squadre”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter Federico Dimarco in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Milan in programma a Perth, in Australia.
“Baresi leggenda immortale inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare ciao capitano”. Lo striscione è comparso su un balcone del palazzo di fronte alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, dove oltre un migliaio di tifosi della curva sud si sono radunati in attesa dei funerali dello storico capitano del Milan.In piazza è stata issata una grande bandiera con i colori sociali e la scritta ‘Baresi 6’. Molti hanno indossato la maglia rossonera con il numero 6, ritirato dal club dopo l’addio al calcio di Baresi e mai più assegnato ad altri calciatori. Sul sagrato è stata deposta la corona della Fifa e del presidente Gianni Infantino. Tra i primi calciatori ad arrivare, Filippo Galli e Riccardo Montolivo. Esposti anche gli striscioni dei gruppi ultrà.Le esequie dell’ex difensore rossonero e della Nazionale, morto venerdì 31 luglio a 66 anni dopo una lunga malattia, sono in programma alle 11. Attesi migliaia di tifosi, ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni.