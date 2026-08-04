Funerali Baresi, da Van Basten a Maldini: gli ex campioni del Milan salutano il “Capitano” rossonero – Foto

Centinaia di tifosi e tantissimi ex campioni del Milan e non solo ai funerali di Franco Baresi, lo storico capitano rossonero, morto il 31 luglio scorso all’età di 66 anni. Un lungo applauso e i cori della curva sud hanno accolto l’arrivo del feretro dell’ex calciatore alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Marco Van Basten, Paolo Maldini, ma anche Massaro, Savicevic, Tassotti e Donadoni sono alcuni degli ex compagni di squadra che hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto di Baresi. Presenti anche tanti ex calciatori dei cugini dell’Inter come Aldo Serena, Beppe Bergomi e Maurizio Ganz, oltre a un0altra leggenda del calcio italiano come Roberto Baggio.

Marco Van Basten ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant’Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

