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martedì 4 agosto 2026

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Funerali Baresi, da Van Basten a Maldini: gli ex campioni del Milan salutano il “Capitano” rossonero – Foto

Funerali Baresi, da Van Basten a Maldini: gli ex campioni del Milan salutano il “Capitano” rossonero – Foto
Maldini, Van Basten e Donadoni (Foto Furlan/LaPresse)
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Nella Basilica di Sant’Ambrogio l’ultimo saluto al campione morto venerdì all’età di 66 anni

Daniele Massaro e Dejan Savicevic ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Giovanni Galli ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Roberto Donadoni ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Alessandro Costacurta ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Paolo Maldini ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Marco Van Basten e Mauro Tassotti ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Aldo Serena ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Marco Simone ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Maurizio Ganz ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Nevio Scala ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Filippo Galli ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Clarence Clyde Seedorf ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Dida ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Roberto Baggio ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Gianluca Pagliuca ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Pietro Vierchowod ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Gerry Cardinale, proprietario dell’AC Milan, partecipa ai funerali della stella del calcio Franco Baresi nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, in Italia, martedì 4 agosto 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)
Il presidente del Milan Paolo Scaroni partecipa ai funerali della leggenda del calcio Franco Baresi nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì 4 agosto 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

Centinaia di tifosi e tantissimi ex campioni del Milan e non solo ai funerali di Franco Baresi, lo storico capitano rossonero, morto il 31 luglio scorso all’età di 66 anni. Un lungo applauso e i cori della curva sud hanno accolto l’arrivo del feretro dell’ex calciatore alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Marco Van Basten, Paolo Maldini, ma anche Massaro, Savicevic, Tassotti e Donadoni sono alcuni degli ex compagni di squadra che hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto di Baresi. Presenti anche tanti ex calciatori dei cugini dell’Inter come Aldo Serena, Beppe Bergomi e Maurizio Ganz, oltre a un0altra leggenda del calcio italiano come Roberto Baggio.

Funerali Baresi, da Van Basten a Maldini: gli ex campioni del Milan salutano il “Capitano” rossonero – Foto
Marco Van Basten ai funerali di Franco Baresi nella Basilica Sant’Ambrogio a Milano (Italy) August 4, 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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