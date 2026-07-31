Morte di Franco Baresi, la vita e la carriera del grande capitano del Milan in 10 foto

È morto a 66 anni Franco Baresi, leggenda del Milan di cui è stato capitano per 15 anni. “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi”, ha scritto la società rossonera. Nato a Travagliato nel 1960, ha vestito la maglia del Milan per vent’anni: tanti i successi tra cui 6 scudetti e 3 coppe dei Campioni. È rimasto in rossonero anche negli anni difficili della serie B.

Libero moderno, Baresi è stato simbolo rossonero, votato “milanista del secolo” dai tifosi. Unanime il cordoglio del mondo del calcio e non solo. A ricordarlo anche la premier Meloni: “Con la scomparsa di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione”.