Franco Baresi, addio a una leggenda: morto a 66 anni lo storico capitano del Milan

Se ne va Franco Baresi, un pezzo fondamentale del calcio azzurro e della storia del Milan. L’ex difensore è morto nelle scorse ore a 66 anni dopo un periodo di malattia. A dare la notizia è stato il club di cui era diventato ambasciatore dopo una vita dedicata al colori rossoneri.

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta”, si legge nel post X che il Milan gli ha dedicato. Solo due sere fa, la società aveva dovuto smentire la falsa notizia relativa al presunto decesso dello storico capitano rossonero.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

“Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo”, si legge sul sito del Milan. “Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre“.

Il patron del Milan, Gerry Cardinale, condivide il lutto del mondo rossonero. “Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l’eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell’ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L’eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno”.

Al club si unisce la Curva Sud di San Siro, che ha pubblicato su Instagram una story celebrativa.

La storia Ig con cui la Curva Sud del Milan ha ricordato Baresi. (Foto: Instagram, Banditi.curvasud)

“Inimitabile bandiera rossonera. 6 per sempre, Capitano!“, si legge su una foto che ritrae un Baresi sorridente.

Maldini: “La luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre”

Paolo Maldini non riesce a nascondere il proprio dolore e la commozione nel salutare sui social il compagno di squadra, con cui condivideva anche il reparto in campo. “Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti”, scrive su Instagram.

“Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre“.

Capello: “Franco esempio per tutti, faceva sognare anche gli allenatori”

Anche Fabio Capello, che sulla panchina del Milan ha avuto modo di allenare Franco Baresi, piange la scomparsa del suo ex difensore. “Sono molto emozionato. Ricordiamo oggi una persona e un uomo che merita il rispetto e il saluto di tutti. Io ho conosciuto sotto vari aspetti il giocatore Franco Baresi e l’uomo Franco Baresi. Tutta Milano deve abbracciarlo, per ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e a tutta l’Italia”, dice a Sky Sport. “È stato un esempio per tutti. Un uomo onesto e modesto. Trasmetteva a tutti forza e volontà per non arrendersi mai. È il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe nelle sue squadre“, aggiunge. “Franco dirigeva l’orchestra della difesa, che era la cosa più importante. Era il vero regista, ha fatto sognare i tifosi e ma anche gli allenatori. Avere un giocatore con quelle qualità e sensibilità era qualcosa di utile”, dice ancora Capello, ricordando che “quando è stato scelto come capitano dopo Rivera era molto giovane, fu un passaggio storico. Ha tenuto questa fascia e l’ha onorata facendo tutto il possibile per raggiungere i risultati che ha raggiunto. Avere un capitano così, che non era un grande parlatore, era molto importante. Soprattutto quando arrivavano i calciatori stranieri e vedevano una persona comportarsi una persona in modo così seria era un esempio per tutti”, conclude.

Galliani: “Hai raggiunto tuo Presidente, 6 per sempre”

“Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre“, scrive su Facebook l’ex vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, che pubblica una foto che lo ritrae con Baresi insieme allo storico presidente Silvio Berlusconi e all’ex allenatore Fabio Capello.

Il presidente della Figc Malagò: “È stato uno dei simboli più gloriosi della Nazionale”

Con la morte di Franco Baresi “il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli più gloriosi”, dichiara il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in una nota pubblicata sul sito della Federazione in cui si ricorda la carriera dello storico capitano del Milan. Il cordoglio per la scomparsa di Baresi è espresso anche a nome del direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri e del ct Roberto Mancini.

La Lega Serie A: “Vicini alla famiglia”

La Lega Calcio Serie A con un post sui social “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento”.

“Ci ha lasciati Franco Baresi all’età di 66 anni. Storica bandiera del Milan, uno dei più grandi difensori centrali della storia del calcio mondiale, ha disputato la sua intera carriera in maglia rossonera, con la quale è stato identificato come il CAPITANO. Col Milan – ricorda ancora la Lega Serie A sul suo sito – ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe europee, 4 Supercoppe italiane, diventando simbolo indiscusso prima del Milan di Sacchi e poi di quello di Capello. Di notevole prestigio anche i suoi trascorsi in Nazionale, essendo parte del gruppo Campione del Mondo del 1982 e poi delle belle Nazionali di Vicini, sfiorando anche il successo a Usa 94 con Sacchi. In poche parole, un calciatore che ha interpretato il ruolo del libero come pochi, diventando modello per intere generazioni“.

De Laurentis e il Napoli: “Profondo cordoglio per la scomparsa di una bandiera”

Tra i primi club a unirsi al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi c’è il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2026

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell’intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro” si legge in un post su X.

Il saluto della Lazio di Lotito

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2026

“La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan”, scrive su X il club biancoceleste.

La Roma in lutto: “Ha lasciato segno indelebile nella storia del calcio”

L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.



Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari. — AS Roma (@OfficialASRoma) July 31, 2026

Dopo la Lazio, anche la Roma si veste a lutto. “L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari”, scrive la società giallorossa su X.

L’Inter omaggia il suo rivale: “Ha fatto la storia del Derby di Milano”

Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha… pic.twitter.com/huovhsR5gG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026

“Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all’AC Milan in questo momento di dolore”, si legge sull’account X dell’Inter.

L’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti omaggia il rivale su X con un messaggio: “Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Buon viaggio, Franco”, accompagnato da una foto che lo ritrae con Baresi.

Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre!



Buon viaggio, Franco. pic.twitter.com/BJm7a5QxPJ — Javier Zanetti (@javierzanetti) July 31, 2026

Il ricordo del Toro: “Leggenda del calcio italiano”

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza”. Lo si legge sul profilo facebook del Torino. “Con Franco Baresi – viene sottolineato – ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore: dopo le vittorie più entusiasmanti così come dopo le sconfitte più cocenti. Mancherà a tanti, ma il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

Infantino (Fifa): “Capitano senza tempo, è stato e sarà infinito”

“Un capitano senza tempo. Una storia senza tempo. Franco Baresi è stato, è, sarà infinito”: questo il tributo del presidente della Fifa Gianni Infantino in una storia su Instagram.

Uefa: “Addio a uno dei più grandi difensori del calcio”

AC Milan and Italy legend Franco Baresi has passed away aged 66.



One of the game's greatest defenders, Baresi won three European Cups and two UEFA Super Cups, representing Italy on 81 occasions.



Our thoughts are with his family, friends and former team-mates. — UEFA (@UEFA) July 31, 2026

“Franco Baresi, leggenda dell’AC Milan e dell’Italia, è morto a 66 anni. Uno dei più grandi difensori del calcio, Baresi ha vinto tre Coppe dei Campioni e due Supercoppe UEFA, rappresentando l’Italia in 81 occasioni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici e i suoi ex compagni di squadra”, scrive la Uefa con una nota sul suo profilo X.

Il Real Madrid: “Addio a leggenda del Milan e del calcio mondiale”

Il Real Madrid, il presidente e il consiglio di amministrazione in un comunicato “si rammaricano profondamente per la scomparsa di Franco Baresi, una delle più grandi leggende del Milan, del calcio italiano e del calcio mondiale“. Il Real Madrid desidera “esprimere le proprie condoglianze e il proprio affetto alla famiglia e ai cari, ai compagni di squadra e al Milan, il club della sua vita”.

Le reazioni della politica

La morte di Franco Baresi viene accolta e commentata anche dalla politica. “Tengo questa foto in camera mia, di fianco al letto, da quando ero ragazzo. Ciao, Capitano”, scrive in una storia su Instagram il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

La storia Ig pubblicata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, noto milanista. (Foto: Instagram, Matteo Salvini)

Il leader leghista allega quindi uno scatto che ritrae lo storico capitano rossonero in un’esultanza con Pietro Paolo Virdis e Ruud Gullit.

Da Italia Viva arriva il saluto di Maria Elena Boschi. “Se ne è andato Franco Baresi. Un uomo di valore e di valori. Un grande campione che ci ha fatto essere orgogliosi. Con lui abbiamo sognato e abbiamo vinto tutto. Grazie Capitano, per sempre 6“, scrive sui social. A lei si aggiunge il leader pentastellato, Giuseppe Conte.

Ciao Franco Baresi. L'Italia perde uno dei calciatori più forti di sempre, una leggenda che resterà per sempre nella memoria di tutti noi, che rimanevamo a bocca aperta per i suoi anticipi e le sue progressioni epiche. Ci stringiamo forte attorno al dolore dei suoi cari. pic.twitter.com/YBwLHZwwe5 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 31, 2026

“Ciao Franco Baresi. L’Italia perde uno dei calciatori più forti di sempre, una leggenda che resterà per sempre nella memoria di tutti noi, che rimanevamo a bocca aperta per i suoi anticipi e le sue progressioni epiche. Ci stringiamo forte attorno al dolore dei suoi cari”, scrive in un post su X.

Cordoglio anche da esponenti della politica locale lombarda. “Lascia un vuoto profondo. Con lui se ne va un gigante della storia del calcio, ma soprattutto un uomo straordinario, capace di farsi volere bene e rispettare da tutti per quel suo modo di essere genuino, mai sopra le righe, guidato da una forza d’animo rara”, afferma Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia. “Legato a doppio filo alla nostra regione, Baresi ha scritto pagine irripetibili con la maglia dell’AC Milan, di cui è stato ben più di uno storico capitano: ne è stato l’anima, la bandiera e il simbolo vivente in Italia e nel mondo. In campo come nella vita ha dimostrato cosa significhino il lavoro, il senso di appartenenza e la capacità di guidare gli altri con l’esempio prima che con le parole. Un campione immenso che ha saputo unire tutti gli appassionati di sport, al di là di ogni rivalità. A nome mio e dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, rivolgo il più sentito cordoglio alla famiglia e mi stringo con rispetto al club rossonero e a tutto il popolo milanista in questo momento di grande dolore”, conclude Garavaglia.

A nome di tutta la città di Milano esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà. — Beppe Sala (@BeppeSala) July 31, 2026

“A nome di tutta la città di Milano esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà”, scrive su X il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“La scomparsa di Franco Baresi ci addolora profondamente. Se ne va un campione inimitabile, la bandiera del Milan e uno dei più grandi del calcio italiano. Baresi è stato molto più di un campione, è stato il Capitano, il testimone autentico di cosa sia il calcio: classe, spirito di squadra, sacrificio, attaccamento alla maglia, rispetto dell’avversario. Valori che ha incarnato per tutta la sua carriera con straordinaria coerenza, dentro e fuori dal campo”, afferma in una nota il Milan Club Parlamento.

Meloni: “Italia perde grande campione ed esempio di lealtà e dedizione”

“Con la scomparsa di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un’intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità”, scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ha dimostrato che si può diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo.Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio più sincero cordoglio”, conclude Meloni.