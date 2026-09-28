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lunedì 28 settembre 2026

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Mattarella a Castelporziano: “Rimuovere barriere e ostacoli, visibili e nascosti in egoismo”

Mattarella a Castelporziano: “Rimuovere barriere e ostacoli, visibili e nascosti in egoismo”
Sergio Mattarella Presidente della Repubblica (Foto Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
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Visita del Presidente della Repubblica, circa 1.500 partecipanti alle iniziative sociali del Quirinale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Castelporziano per partecipare alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale che si sono tenute nella tenuta durante l’estate e che hanno accolto quest’anno circa 1.500 partecipanti. Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso dei presenti e dall’esecuzione dell’Inno d’Italia.

Dal 2015, al Centro estivo di Castelporziano il Quirinale lavora “per eliminare le barriere e dare agli ospiti la possibilità di percepirsi diversamente e di definirsi diversamente”. Dal 2016, a favore delle persone anziane, è stato creato Primavera a Castelporziano, giornate all’insegna dell’invecchiamento attivo basate sulla cultura, la socializzazione e lo stare all’aria aperta. Dal 2019 si svolge inoltre un programma di equitazione integrata a favore dei bambini delle case famiglia, quest’anno a cura del Raggruppamento biodiversità dell’Arma dei Carabinieri.

Mattarella: “Castelporziano palestra di civiltà e solidarietà”

“Bentornati a Castelporziano, è un vero piacere accogliervi e ringrazio quanti hanno operato e continuano ad operare per organizzare questa occasione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale che si sono tenute nella tenuta di Castelporziano durante l’estate.

“Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale e di storia ma da anni ha il ruolo prezioso di inviare ogni estate un messaggio a tutta la comunità nazionale, per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini“, ha sottolineato Mattarella. “Ostacoli che sono visibili e contro i quali si può agire anche se c’è molta strada da fare, ma anche ostacoli invisibili nascosti nell’egosimo nel pregiudizio e nell’ignoranza”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Le iniziative sociali a Castelporziano

“Questo messaggio rende nei mesi estivi Castelporziano una palestra di civiltà e di solidarietà“, ha proseguito Mattarella. “Ed è un messaggio importante che viene lanciato e per questo impegno, ringrazio molto tutti coloro che vi hanno contribuito, particolarmente il personale della Presidenza della Repubblica, coloro che lavorano a Castelporziano e che vi si sono dedicati con dedizione e con convinzione”.

“Bentornati quindi, buona festa e appuntamento alla prossima estate!”, ha concluso il presidente della Repubblica.

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