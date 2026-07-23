Klopp nuovo ct Germania, attesa per l’annuncio: ecco quando

Jurgen Klopp è a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della Germania, dopo la delusione dei tedeschi ai Mondiali 2026. La Federcalcio tedesca (Dfb) ha convocato per domani alle 11 una conferenza stampa nella sede di Francoforte, dove l’ex allenatore del Liverpool sarà presentato come successore di Julian Nagelsmann.

Fugati gli ultimi dubbi sulla nomina

Pur senza citarne il nome nell’invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla nomina. L’accordo, già nell’aria da giorni, è stato ulteriormente confermato dalle stesse parole di Klopp, che prima della finale del Mondiale aveva dichiarato: “Non siamo lontani dall’annunciare qualcosa. Dovrebbe accadere nei prossimi giorni”. Nelle ultime ore sono stati definiti gli ultimi dettagli, anche grazie alla conclusione del suo rapporto con Red Bull, dove ricopriva il ruolo di responsabile globale della strategia calcistica.

Prima della presentazione, il consiglio di sorveglianza e gli azionisti della Dfb GmbH & Co. KG dovranno approvare formalmente il contratto, che secondo indiscrezioni avrà durata fino al Mondiale del 2030. Il via libera è considerato una formalità. La dirigenza della Dfb, guidata dal presidente Bernd Neuendorf e dal vicepresidente Hans-Joachim Watzke, aveva individuato Klopp come prima scelta subito dopo l’eliminazione della Germania dal Mondiale contro il Paraguay e le successive dimissioni di Nagelsmann. Secondo Bild, per risolvere gli ultimi aspetti dell’uscita di Klopp da Red Bull, una fondazione legata all’azienda riceverà una donazione di un milione di euro. La Dfb non ha commentato i dettagli dell’accordo. L’esordio di Klopp sulla panchina della Germania è previsto il 24 settembre ad Amsterdam contro l’Olanda, nella Nations League. Seguiranno le sfide con Grecia, Serbia e nuovamente Grecia. Tra le prime decisioni del nuovo ct ci saranno la scelta del portiere titolare dopo il ritiro di Manuel Neuer e la definizione della rosa in vista dei prossimi impegni internazionali.