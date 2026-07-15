Inghilterra-Argentina, oggi la seconda semifinale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro)

Scenderanno in campo oggi, 15 luglio, Inghilterra e Argentina per la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Un match attesissimo, anche per la storica rivalità tra i due Paesi. La vincitrice affronterà in finale la Spagna, che nella sua semifinale è riuscita, con una partita perfetta, a battere la super favorita Francia.

The first spot in the Final belongs to Spain 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8umlGDZZ2y — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

I campioni più attesi: Messi e Kane

In questa semifinale c’è una sfida nella sfida, anche per la classifica marcatori, tra la stella argentina Leo Messi, a quota 8 reti, e la punta inglese Harry Kane, che finora ne ha realizzate 6, e capace in stagione di segnare già 73 gol in partite ufficiali.

Harry Kane poco prima del quarto di finale contro la Norvegia. Su di lui l’Inghilterra punta molto. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Ma gli inglesi possono contare anche sul ritrovato Bellingham, anche lui a quota 6 gol nella competizione, uno dei centrocampisti più forti del mondo e autore di una doppietta contro la Norvegia nei quarti di finale. Così come l’Albiceleste oltre a Messi ha diversi campioni, come l’interista Lautaro o Julian Alvarez, autore del gol decisivo contro la Svizzera ai supplementari.

Per i bookmakers favorita l’Inghilterra

Un po’ a sorpresa, visto anche che i sudamericani sono campioni uscenti, la favorita per i bookmakers è l’Inghilterra. Alla sua quarta semifinale in un grande torneo dal 2018, l’Inghilterra sogna di conquistare la seconda finale di un Mondiale della sua storia, dopo quella vinta in casa nel 1966. Per farlo deve battere i campioni in carica dell’Argentina, guidati dal solito Leo Messi e dalla sapiente mano di Scaloni in panchina. Entrambe le nazionali hanno avuto bisogno dei supplementari per superare i rispettivi impegni nei quarti e ad Atlanta i bookie vedono i Tre Leoni in pole: la qualificazione alla finale – come riporta Agipronews – si gioca 1,77 su Better contro il 2,05 dell’Albiceleste. Nei 90 minuti invece, avanti la squadra di Tuchel a 2,63 su 888sport contro il 3,15 dei sudamericani. Nel mezzo, a 2,85, un altro match ai supplementari. Tre delle ultime cinque sfide giocate dall’Inghilterra sono terminate con meno di tre reti complessive, trend opposto per sei delle ultime sette con in campo l’Argentina: nella seconda semifinale gli esperti considerano favorito l’Under, visto a 1,60, mentre l’Over è fissato addirittura a 2,25. Due degli ultimi sette head-to-head tra le due squadre sono terminati 2-0 per i sudamericani: questo esito vale 7,50, mentre il 2-1 come nella vittoria dell’Azteca nel segno di Maradona di 40 anni fa sale a 11. L’1-1 è il risultato esatto più plausibile per i bookie ed è in lavagna a 5,50 davanti allo 0-0 (6,75). L’1-0 a favore dell’Inghilterra, risultato dell’ultima sfida mondiale del 2002 paga invece 7,50 volte la posta.

Il duello per la classifica marcatori

Messi è in testa alla classifica dei cannonieri (insieme a Mbappé, che però ora è fuori dal torneo) con otto reti realizzate, mentre Kane – all’asciutto contro la Norvegia – è a quota 6. Gli esperti vedono più avanti un gol del fuoriclasse argentino, in lavagna a 2,10, mentre quello del capitano dei Leoni e bomber del Bayern Monaco è proposto a 2,30. Nell’Inghilterra a livello realizzativo è on fire Jude Bellingham, anche lui 6 reti e autore di due doppiette consecutive, negli ottavi contro il Messico e nei quarti contro la Norvegia: un gol del centrocampista del Real Madrid vale 3,60 volte la posta puntata. Nell’Albiceleste, oltre a Messi, c’è on fire Julian Alvarez, in rete contro la Svizzera: il gioiello dell’Atletico Madrid a segno si gioca a 3,20, stessa quota del bis di Lautaro Martinez, anche lui a segno nei quarti.

Inghilterra-Argentina: le probabili formazioni

Argentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez.

(4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Inghilterra-Argentina: orario e dove vederla, anche in chiaro

La partita tra Argentina e Inghilterra è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, alle 21 (ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su RaiPlay.