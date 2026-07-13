Mondiali 2026, il quadro delle semifinali: quando si giocano

I Mondiali 2026 entrano nella loro ultima settimana. Il quadro delle semifinali è stato definito e ad affrontarsi per conquistare la finale del 19 luglio saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. I francesi si sono qualificati eliminando il Marocco ai quarti per 2-0, mentre le Furie rosse avevano superato il Belgio 2-1. Dall’altro lato del tabellone invece gli inglesi hanno fatto fuori, non senza polemiche, la Norvegia di Haaland 2-1, mentre Messi e compagni hanno superato la Svizzera 3-1.

The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Inghilterra-Norvegia, le polemiche

Nonostante la vittoria sulla Norvegia in casa inglese i nervi sembrano tesi. Ieri è andato in scena il botta e risposta tra Jude Bellingham e Thomas Tuchel. Al termine del quarto di finale con cui la compagine britannica ha eliminato Haaland e compagni ai supplementari, il ct non ha nascosto tutta la sua delusione riguardo la prestazione di Kane e compagni: “Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Tutto questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo giocare meglio”, ha dichiarato il ct nel post partita. Pronta la replica del suo giocatore: “Non penso sia così, forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Abbiamo cercato di creare un ambiente positivo e dovremmo continuare così andando alle semifinali. Non si vince ogni partita facendo girare la palla e con 1000 passaggi, a volte devi vincere sporco, e stasera l’abbiamo fatto”.

Inghilterra-Norvegia aveva scatenato altre polemiche per un episodio avvenuto durante la partita legato alla spidercam. Il caso ha destato forti proteste norvegesi con l’arbitro Turpin, in quanto in pieno recupero di primo tempo, con la Norvegia avanti 1-0, a seguito del rinvio del portiere Nyland e il presunto cambio di direzione del pallone, l’azione si è conclusa con il primo gol di Bellingham che è valso il pareggio degli inglesi. “Prima del gol dell’Inghilterra al minuto 45+2 contro la Norvegia, il sensore nella Connected Ball non ha mostrato alcun picco nel ‘battito cardiaco del pallone’ quando era in aria, e quindi nessuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone”, ha fatto comunque sapere ieri la Fifa in una nota ufficiale in merito al presunto tocco del pallone sul filo della telecamera.

Messi: “Mai giocato contro l’Inghilterra, sarà speciale”

L’Inghilterra dovrà vedersela ora contro l’Argentina di Messi e Lautaro. La partita è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21 ora italiana. “È una partita speciale. Perché è la prima volta che gioco contro una squadra del genere: ho giocato contro tutte tranne l’Inghilterra. Ed è speciale perché sono una grande squadra, una vera potenza, ed è sempre bello giocare contro squadre come questa”, ha dichiarato ieri Lionel Messi in vista della semifinale mondiale contro l’Inghilterra. “Ssto cercando di arrivare lì nelle migliori condizioni possibili per fare quello che abbiamo fatto finora: competere”, ha aggiunto il fuoriclasse argentino, che già sente l’emozione del match. Gli inglesi sono l’unico grande avversario che il 39enne di Rosario non ha mai affrontato con la maglia della nazionale argentina, nemmeno in altre categorie o amichevoli. Senza dubbio, si trattava di un obiettivo rimasto incompiuto nella fase finale della sua gloriosa carriera. L’ultima volta che Argentina e Inghilterra si sono affrontate è stata in un’amichevole, e Messi era presente in tribuna. Era il 12 novembre 2005, e Leo, che era stato convocato da José Pékerman e aveva persino giocato nelle qualificazioni ai Mondiali, non poté partecipare perché era squalificato per le amichevoli a causa di un cartellino rosso rimediato contro l’Ungheria.

Quando si gioca Francia-Spagna

Prima di Inghilterra-Argentina toccherà a Francia e Spagna sfidarsi, l’altra semifinale di questi Mondiali 2026 che arriva a due anni esatti dalla semifinale di Euro 2024, vinta dalle Furie Rosse. La partita è in programma domani, martedì 14 luglio, sempre alle 21 ora italiana. “C’è un solo modo per rilassarsi, ed è vincere. Finché non ci riusciremo, non molleremo. Siamo in semifinale e siamo molto contenti, ma la strada è ancora lunga”, aveva dichiarato Kylian Mbappè, trascinatore della Francia con un gol e un assist nel successo contro il Marocco (2-0) ai quarti di finale. “Questa è la Francia più forte di sempre? Io dico sempre che le squadre più forti sono quelle che vincono. Non vedo la Coppa del Mondo al mio fianco, quindi per ora non siamo la squadra più forte”, ha aggiunto l’attaccante del Real Madrid, uscito per un dolore alla caviglia a un quarto d’ora dalla fine. Le sue condizioni però pare non preoccupino Deschamps.

Pronostici: per i bookie Francia favorita ma l’Inghilterra fa paura

I Mondiali 2026 arrivano alla semifinale con nessuna sorpresa e quattro big in lotta per il titolo. La Francia – come riporta Agipronews – si conferma ancora la prima forza del torneo: la squadra di Deschamps, unica sempre vincente nei 90 minuti, guida la lavagna di Goldbet e Snai a 2,50. Alle spalle dei Bleus, però, c’è grande equilibrio. La Spagna e una sempre più convincente Inghilterra si spartiscono la seconda piazza a quota 4,50: i Tre Leoni, in particolare, scendono dal 6,00 della vigilia delle semifinali grazie alle prestazioni straripanti di un fenomenale Jude Bellingham. Ultima a 5,00 l’Argentina campione in carica: l’Albiceleste, reduce da un’altra battaglia vinta ai supplementari con la Svizzera, non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro.

Grande lotta per la corsa per il premio di miglior giocatore dei Mondiali 2026, con quote che riflettono lo stato di grazia dei protagonisti. In pole position resiste la solita coppia d’oro: Kylian Mbappé guida a 2,25, tallonato da un intramontabile Lionel Messi fissato a 3,00, con i due primi anche nella classifica capocannoniere con 8 gol ciascuno. Attenzione però alle spalle dei due big, dove irrompe proprio uno straordinario Jude Bellingham: la stella inglese, reduce da due doppiette consecutive contro Messico e Norvegia, insidia i dominatori del mondiale ed è proposta a 5,00, pronto al sorpasso decisivo in caso di approdo alla finalissima del 19 luglio.