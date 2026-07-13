Bangkok, 27 morti in un incendio in una birreria: quel che resta del locale

È di almeno 27 morti e decine di feriti il bilancio del violento incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo. Le immagini diffuse dai primi soccorritori mostrano un vasto incendio all’ingresso della struttura, con dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo mentre numerose persone tentano di mettersi in salvo. Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha riferito che gli investigatori analizzeranno i materiali utilizzati per il soffitto e verificheranno se eventuali uscite di emergenza fossero ostruite, circostanza che potrebbe aver reso più difficile l’evacuazione del locale.