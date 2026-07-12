Il caso della telecamera ai Mondiali 2026: cosa è successo

L’Inghilterra ha pareggiato contro la Norvegia con un gol di Bellingham nel recupero del primo tempo, dopo che su un rilancio il pallone è sembrato toccare i fili di una telecamera sospesa (spidercam) e cambiare traiettoria. Da qui le proteste della Norvegia, che ha poi perso ai supplementari per un’altra rete di Bellingham, ma la Fifa oggi getta acqua sul fuoco.

La spiegazione della Fifa

“Prima del gol dell’Inghilterra al minuto 45+2 contro la Norvegia, il sensore nella Connected Ball non ha mostrato alcun picco nel ‘battito cardiaco del pallone’ quando era in aria, e quindi nessuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone”. Lo fa sapere la Fifa in una nota ufficiale in merito al presunto tocco del pallone sul filo della spidercam. Il caso ha destato forti proteste norvegesi con l’arbitro Turpin, in quanto in pieno recupero di primo tempo, con la Norvegia avanti 1-0, a seguito del rinvio del portiere Nyland e il presunto cambio di direzione del pallone, l’azione si è conclusa con il primo gol di Bellingham che è valso il pareggio degli inglesi.