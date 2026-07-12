Crema, accoltellato in strada: morto 19enne

Un giovane di 19 anni è morto a Crema dopo essere stato accoltellato in strada. Il ragazzo è morto all’ospedale Maggiore dopo essere stato ferito nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15, nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema, in provincia di Cremona, dove vi è stato uno scontro tra un gruppo di persone.

Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, è stato più volte accoltellato. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno constatato che le condizioni del ragazzo erano critiche e lo hanno trasferito in ospedale dove, però, è morto poco dopo essere arrivato al Pronto soccorso. Sono in corso le ricerche dell’aggressore da parte dei carabinieri.