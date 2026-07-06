Mondiali 2026, Portogallo-Spagna e Usa-Belgio: orari, formazioni e dove vederle

Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio sono i due ottavi di finale dei Mondiali 2026 che andranno in scena oggi lunedì 6 luglio. Le vincenti di queste sfide si incontreranno ai quarti di finale del torneo. Gli occhi di fan e addetti ai lavori sono puntati soprattutto sul match tra i lusitani e le Furie Rosse, in programma alle 21.00 allo stadio di Dallas. Partita che mette a confronto due grandi squadre e anche due generazioni di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Attenzione, però, anche all’incontro tra Mauricio Pochettino e Rudi Garcia, oggetto di polemiche dopo che la Fifa ha sospeso la squalifica nei confronti di Folarin Balogun.

Portogallo-Spagna , ore 21.00, stadio di Dallas

, ore 21.00, stadio di Dallas Stati Uniti-Belgio, ore 02.00, stadio di Seattle

Portogallo-Spagna, probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Neto, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo. C.T.: Martínez

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena. C.T.: De La Fuente.

Usa-Belgio, probabili formazioni

Usa (4-2-3-1): Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Tillman, Adams; Dest, McKennie, Pulisic; Pepi. C.T.: Pochettino

Belgio (4-2-3-1): Courtois; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. C.T.: Rudi Garcia

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026

Tutte le partite dei Mondiali 2026 si possono vedere in diretta su Dazn, previo abbonamento. La partita Portogallo-Spagna si può seguire anche in chiaro su Rai1. Fischio di inizio alle 21.00, ora italiana.