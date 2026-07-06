Tour de France 2026, Pogacar conquista la terza tappa e si prende la maglia gialla

Tadej Pogacar firma il primo successo al Tour de France 2026 e si prende anche la maglia gialla. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto la terza tappa della Grande Boucle, una frazione di media montagna di 195 chilometri da Granollers a Les Angles, imponendosi sul breve strappo finale e superando il grande rivale Jonas Vingegaard.

Pogacar batte Vingegaard e vola in testa

La terza frazione si è decisa negli ultimi chilometri, dove Pogacar ha trovato lo spunto decisivo per precedere di due secondi Jonas Vingegaard. Alle spalle dei due protagonisti si sono classificati l’ecuadoriano Richard Carapaz dell’EF Education-EasyPost e il francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, entrambi accreditati dello stesso tempo di Vingegaard. Per Pogacar si tratta della ventiduesima vittoria in carriera al Tour de France.

Tadej Pogacar sul traguardo della terza tappa del Tour de France (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

Il danese, che indossava la maglia gialla alla partenza, perde così il simbolo del primato pur mantenendo lo stesso tempo complessivo del rivale nella classifica generale. A fare la differenza sono infatti i migliori piazzamenti ottenuti finora dallo sloveno, che sale così in vetta al Tour. Alle loro spalle resta in piena corsa anche Remco Evenepoel, terzo a 23 secondi.

Il Tour proseguirà martedì con la quarta tappa, una frazione di 182 chilometri da Carcassonne a Foix.