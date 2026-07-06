Mondiali 2026: la sfortuna di Jordan Henderson, il centrocampista dell’Inghilterra si infortuna al polso durante i festeggiamenti

Si è chiusa male la serata di Jordan Henderson dopo la vittoria 3-2 della sua Inghilterra negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 all’Atzeca contro i padroni di casa del Messico. Il centrocampista della nazionale inglese è stato trasportato in ospedale dopo la partita a causa di un infortunio al polso: si è male cadendo su un cartellone pubblicitario durante i festeggiamenti post-partita.

Ne he parlato in conferenza stampa il ct inglese Tuchel: “Ho sentimenti contrastanti; sono triste perché Jordan si è infortunato al polso e la situazione è piuttosto grave. Il fatto che Jordan non sia con noi stasera non si addice affatto a questa serata”, le parole dell’allenatore tedesco che ha aggiunto: “Non ho i dettagli; il medico mi ha detto che è in ospedale”.

La vittoria dell’Inghilterra sul Messico

Una doppietta di Jude Bellingham e la firma del solito Harry Kane assicurano all’Inghilterra un posto ai quarti di finale del Mondiali 2026, nonostante un Messico padrone di casa che fino all’ultimo ha provato a raggiungere un miracoloso pareggio. Al leggendario stadio Atzeca di Città del Messico passano quindi i Three lions, che ora se la vedranno con la Norvegia di Herling Haaland – reduce dal successo col Brasile – per un posto in semifinale.

Bellingham porta in vantaggio gli inglesi al 36′ e poi raddoppia due minuti dopo. Al 42′ Juliàn Quiñones accorcia le distanze per i padroni di casa, mentre al 54′ Jarell Quansah lascia gli uomini di Thomas Tuchel in 10 per un brutto fallo su Jesús Gallardo. Ma l’Inghilterra non molla e al 60′ allunga con Kane, che trasforma il rigore procurato dal portiere messicano Raúl Rangel.

Per ‘Hurricane’ si tratta del sesto gol in questo Mondiale e il 14esimo della sua carriera nei tornei iridati. Numeri che gli consentono di raggiungere Gerd Müller al quinto posto della classifica dei migliori marcatori di sempre ai Mondiali. Ma anche di insidiare Messi, Haaland e Mbappè – sette reti sinora – per il titolo di capocannoniere del torneo in corso. Lo stesso Kane ha in seguito provocato il penalty che Raúl Jiménez ha realizzato, fissando il risultato sul 3-2