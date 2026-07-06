Mondiali 2026, Inghilterra-Messico 3-2: Bellingham trascinatore

Una doppietta di Jude Bellingham e la firma del solito Harry Kane assicurano all’Inghilterra un posto ai quarti di finale dei Mondiali 2026, nonostante un Messico padrone di casa che fino all’ultimo ha provato a raggiungere un miracoloso pareggio. Al leggendario stadio Atzeca di Città del Messico passano quindi i Three Lions, che ora se la vedranno con la Norvegia di Herling Haaland – reduce dal successo col Brasile – per un posto in semifinale.

Il racconto della partita

Bellingham porta in vantaggio gli inglesi al 36′ e poi raddoppia due minuti dopo. Al 42′ Juliàn Quiñones accorcia le distanze per i padroni di casa, mentre al 54′ Jarell Quansah lascia gli uomini di Thomas Tuchel in 10 per un brutto fallo su Jesús Gallardo. Ma l’Inghilterra non molla e al 60′ allunga con Kane, che trasforma il rigore procurato dal portiere messicano Raúl Rangel.

Per “Hurricane” si tratta del sesto gol in questo Mondiale e il 14° della sua carriera nei tornei iridati. Numeri che gli consentono di raggiungere Gerd Müller al quinto posto della classifica dei migliori marcatori di sempre ai Mondiali. Ma anche di insidiare Messi, Haaland e Mbappè – sette reti sinora – per il titolo di capocannoniere del torneo in corso. Lo stesso Kane ha in seguito provocato il penalty che Raúl Jiménez ha realizzato, fissando il risultato sul 3-2.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Inghilterra-Messico, il tabellino

Marcatori: 36’ Bellingham, 38’ Bellingham, 42’ Quinones, 60’ rig. Kane, 69’ rig. Jimenez

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez (dal 79’ Fidalgo), Montes (dal 46’ Alvarez), Vasquez, Gallardo; Mora (dal 61’ S. Gimenez), Lira, Romo; Alvarado, R.Jimenez, Quinones (dall’81 Martinez) sv. CT. Aguirre.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly (dal 75’ Spence); Anderson (dal 75’ Burn), Rice; Saka (dal 57’ Stones), Bellingham, Gordon; Kane (dal 90’ Rogers). CT. Tuchel.

Arbitro: Faghani

Ammoniti: Rice, Guehi, Kane, Sanchez, Vazquez, Henderson, O’Reilly

Espulso: Quansah