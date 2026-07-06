Ucraina, raid russo su Kiev: 14 morti e 76 feriti

Situazione critica a Kiev, in Ucraina, ancora vittima di attacchi russi. Il bilancio è di almeno 14 morti e 76 feriti, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisando che nella capitale il bilancio è di 11 decessi e 60 feriti, mentre nella regione di Kiev sono stati registrati tre morti e 16 feriti. Le conseguenze del raid di Mosca si sono fatte sentire anche nei distretti di Buchanan, Vyshhorod e Brovary.

Zelensky: “La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni”

“Kiev è stata oggetto di un massiccio attacco russo. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni d’attacco. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sono stati registrati danni in oltre 10 punti della città, compresi edifici residenziali. Tutti i servizi necessari sono sul posto e stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone e fornire assistenza a chiunque ne abbia bisogno. Finora sono state salvate 64 persone, fra cui due bambini”, ha scritto il leader ucraino su X.

“Al momento è stato confermato che, tragicamente, 11 persone hanno perso la vita in questo attacco. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Circa altre 60 persone sono rimaste ferite”, ha aggiunto Zelensky precisando che “nella regione di Kiev, sedici persone sono rimaste ferite e tre hanno perso la vita”. “Un incendio continua a divampare sul luogo dell’attacco missilistico a Vyshneve. La popolazione viene evacuata da una zona residenziale. Sono stati dispiegati oltre 400 soccorritori e agenti di polizia per gestire le conseguenze dell’attacco”.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Lo stesso Timur Tkachenko, capo della locale amministrazione militare, ha riferito che un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi è parzialmente crollato, mentre nel quadrante di Darnytsia diverse strutture a più piani sono state danneggiate e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. “Si tratta di edifici residenziali. Luoghi in cui le persone dormivano e vivevano la loro vita quotidiana”, ha affermato.

L’avvertimento di Zelensky

In precedenza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito sulla possibilità di un nuovo raid russo su larga scala contro la capitale. Questo nuovo bombardamento arriva a pochi giorni dall’attacco combinato russo che aveva provocato la morte di almeno 31 persone a Kiev.

Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid… pic.twitter.com/VExSG7ldZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2026

La Polonia ha fatto alzare i suoi caccia

Durante i raid la Polonia ha fatto alzare i suoi caccia a difesa del proprio spazio aereo, come operazione a carattere preventivo, e dopo qualche ora ha annunciato la fine delle operazioni di aviazione militare precisando che non è stata registrata nessuna violazione dello spazio aereo polacco.

“A causa dell’attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta effettuando attacchi sul territorio dell’Ucraina, sono state avviate operazioni dell’aviazione militare nello spazio aereo polacco”, ha riferito l’esercito polacco all’inizio degli attacchi, aggiungendo che “i caccia hanno iniziato le operazioni, mentre i sistemi di difesa aerea terrestri e la ricognizione radar hanno raggiunto lo stato di prontezza” e precisando che “tali azioni hanno carattere preventivo e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate”.

“Le operazioni dell’aviazione militare nel nostro spazio aereo, legate agli attacchi della Federazione Russa contro l’Ucraina, sono terminate. I sistemi di difesa aerea terrestri attivati e la ricognizione radar sono tornati alle normali attività operative”, ha comunicato poi in un aggiornamento, ringraziando la Nato e l’Aeronautica francese, “i cui velivoli hanno contribuito oggi a garantire la sicurezza nei cieli polacchi”, nonché l’Olanda “per il supporto fornito ai sistemi di difesa aerea”.