Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: 47enne arrestato per tentato omicidio

Ha cosparso di gasolio la compagna nel tentativo di darle fuoco al culmine di una violenta lite. È accaduto a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, dove solo il provvidenziale intervento di un amico della coppia e dei carabinieri ha evitato una tragedia.

L’uomo, un 47enne di origine moldava, è stato arrestato dai Carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione condivisa dalla coppia.

Il 47enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe cosparso la donna di gasolio nel corso del litigio, tentando poi di appiccare il fuoco con un accendino.

La tragedia è stata evitata grazie alla presenza di un amico della coppia, che si trovava in casa al momento dei fatti. L’uomo è intervenuto tempestivamente, riuscendo a frapporsi tra i due e a bloccare il braccio dell’aggressore prima che potesse innescare la fiamma.

La vittima è riuscita a contattare i carabinieri mentre l’amico tratteneva l’uomo. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno immobilizzato l’aggressore e gli hanno sottratto l’accendino, evitando ulteriori conseguenze.

L’episodio si è concluso senza feriti. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ivrea, su disposizione della Procura della Repubblica, che coordina le indagini.