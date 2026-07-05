Usa, fuochi d'artificio illuminano il cielo di Washington per il 4 luglio

(LaPresse) Uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo di Washington D.C. e il National Mall per le celebrazioni del 4 luglio e del 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. L’evento si è svolto dopo il miglioramento delle condizioni meteo, che in precedenza avevano costretto le autorità a evacuare il National Mall per circa due ore a causa del rischio di forti temporali. Nonostante i disagi, il presidente Donald Trump ha preso parte alle celebrazioni nella capitale, mentre il maltempo ha condizionato gli eventi in numerose città della costa orientale. Le manifestazioni sono state cancellate a Hartford, nel Connecticut, e a Harrisburg e Wilkes-Barre, in Pennsylvania. Il 250° anniversario dell’Indipendenza rappresenta una ricorrenza simbolica per gli Stati Uniti, celebrata con eventi in tutto il Paese e dedicata alla storia e all’identità nazionale americana.