Usa, incendio sul ponte di Brooklyn durante i fuochi d'artificio del 4 luglio

(LaPresse) Momenti di tensione a New York durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Un incendio è divampato sul ponte di Brooklyn dopo un malfunzionamento che ha interessato due spettacoli pirotecnici in programma contemporaneamente sull’Hudson e sull’East River. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, domando le fiamme. Il maltempo ha condizionato le celebrazioni in numerose città della costa orientale. A Washington, i temporali hanno imposto l’evacuazione del National Mall per circa due ore prima della ripresa degli eventi e del discorso del presidente Donald Trump. Disagi anche in altre città: le celebrazioni sono state annullate a Hartford, nel Connecticut, e a Harrisburg e Wilkes-Barre, in Pennsylvania. A Boston il pubblico è stato invitato a mettersi al riparo prima della ripresa degli eventi, mentre a Filadelfia è stata disposta un’evacuazione. New York e Pittsburgh hanno invece confermato gli spettacoli pirotecnici, modificandone gli orari per adattarsi alle condizioni meteorologiche.