Mondiali 2026, al via gli ottavi. Oggi Canada-Marocco e Paraguay-Francia: formazioni, orari e dove vederle

Al via oggi, sabato 4 luglio, gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Si inizia con Canada-Marocco (ore 19.00 allo stadio di Houston) e Paraguay-Francia (ore 23.00 allo stadio di Philadelphia). Le vincenti delle rispettive partite si sfideranno ai quarti. Domenica, invece, tocca al big match tra Brasile e Norvegia (ore 22.00 allo stadio di New York).
Canada-Marocco, probabili formazioni
Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi. Ct. Marsch
Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct. Ouahbi
Paraguay-Francia, probabili formazioni
Paraguay (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso. Ct. Alfaro
Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps
Il tabellone completo degli ottavi di finale
- Canada-Marocco, 4 luglio, ore 19.00
- Paraguay-Francia, 4 luglio, ore 23.00
- Brasile-Norvegia, 5 luglio ore 22.00
- Messico-Inghilterra, 6 luglio, ore 02.00
- Portogallo-Spagna, 6 luglio, ore 21.00
- Stati Uniti-Belgio, 7 luglio, ore 02.00
- Argentina-Egitto, 7 luglio, ore 18.00
- Svizzera-Colombia, 7 luglio, ore 22.00
Dove vedere le partite dei Mondiali 2026
Tutte le partite dei Mondiali 2026 si possono vedere in diretta su Dazn, previo abbonamento. Il match Paraguay-Francia, in programma oggi 4 luglio alle ore 23.00, si può seguire anche in chiaro su Rai1.