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venerdì 3 luglio 2026

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Tutti gli allenatori della Serie A 2026/2027: l’elenco completo

Tutti gli allenatori della Serie A 2026/2027: l’elenco completo
Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, Milano (Foto LaPresse)
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Ecco chi sono i 20 tecnici protagonisti della prossima stagione di campionato

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, tutte le squadre di Serie A hanno un allenatore per la stagione 2026/2027. Ecco l’elenco completo.

  • Atalanta – Maurizio Sarri (nuovo)
  • Bologna – Domenico Tedesco (nuovo)
  • Cagliari – Fabio Pisacane (confermato)
  • Como – Cesc Fabregas (confermato)
  • Fiorentina – Fabio Grosso (nuovo)
  • Frosinone – Massimiliano Alvini (confermato)
  • Genoa – Daniele De Rossi (confermato)
  • Inter – Cristian Chivu (confermato)
  • Juventus – Luciano Spalletti (confermato)
  • Lazio – Gennaro Gattuso (nuovo)
  • Lecce – Eusebio Di Francesco (confermato)
  • Milan – Ruben Amorim (nuovo)
  • Monza – Ivan Juric (nuovo)
  • Napoli – Massimiliano Allegri (nuovo)
  • Parma – Carlos Cuesta (confermato)
  • Roma – Gian Piero Gasperini (confermato)
  • Sassuolo – Alberto Aquilani (nuovo)
  • Torino – Ignazio Abate (nuovo)
  • Udinese – Kosta Runjaic (confermato)
  • Venezia – Giovanni Stroppa (confermato)
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