Tutti gli allenatori della Serie A 2026/2027: l’elenco completo

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, tutte le squadre di Serie A hanno un allenatore per la stagione 2026/2027. Ecco l’elenco completo.
- Atalanta – Maurizio Sarri (nuovo)
- Bologna – Domenico Tedesco (nuovo)
- Cagliari – Fabio Pisacane (confermato)
- Como – Cesc Fabregas (confermato)
- Fiorentina – Fabio Grosso (nuovo)
- Frosinone – Massimiliano Alvini (confermato)
- Genoa – Daniele De Rossi (confermato)
- Inter – Cristian Chivu (confermato)
- Juventus – Luciano Spalletti (confermato)
- Lazio – Gennaro Gattuso (nuovo)
- Lecce – Eusebio Di Francesco (confermato)
- Milan – Ruben Amorim (nuovo)
- Monza – Ivan Juric (nuovo)
- Napoli – Massimiliano Allegri (nuovo)
- Parma – Carlos Cuesta (confermato)
- Roma – Gian Piero Gasperini (confermato)
- Sassuolo – Alberto Aquilani (nuovo)
- Torino – Ignazio Abate (nuovo)
- Udinese – Kosta Runjaic (confermato)
- Venezia – Giovanni Stroppa (confermato)