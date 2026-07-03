Allegri nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale. De Laurentiis: “Benvenuto Max”

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis in un post pubblicato su X: “Benvenuto Max!”, ha scritto il patron azzurro anticipando di pochi minuti l’annuncio ufficiale del club partenopeo. Per l’ex tecnico di Juventus e Milan si tratta di un ritorno a Napoli, dopo la breve esperienza in maglia azzurra, in qualità di giocatore, nella stagione 1997/1998. Ha firmato un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2029.

Benvenuto Max! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 3, 2026

L’allenatore livornese approda a Napoli dopo una stagione non fortunata con il Milan, chiusa con l’esonero dopo il quinto posto nella classifica di Serie A e quindi senza la qualificazione alla prossima Champions League. Allegri, dunque, passa da una piazza esigente come quella di Milano a una altrettanto calda, reduce da uno Scudetto con Luciano Spalletti e uno con Antonio Conte, che ha deciso di lasciare la panchina dopo il secondo posto di quest’anno. Da capire ora quale sarà il mercato della società azzurra, chi arriva, chi resta e chi parte. Da sciogliere vari dubbi, su tutti quello di Romelu Lukaku, alla luce delle divergenze tra l’attaccante e il club e i numerosi infortuni subiti la scorsa annata.

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